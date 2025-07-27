Сколько платят менеджерам в IT — исследование Сегодня 08:16

Сколько платят менеджерам в IT — исследование

Медианная зарплата по ІТ-менеджменту снизилась с $3150 до $3000 за полгода — прежде всего из-за снижения зарплат опытных менеджеров и зарплат Product Managers.

Об этом говорится в исследовании Dou.

Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

Медианные зарплаты

Engineering Managers остаются самой оплачиваемой категорией специалистов по менеджменту (медиана $6600) с положительной динамикой зарплат.

Далее по уровню зарплат Product Managers высокого уровня. У Head of Product — $4916, у Lead Product Manager — $4800.

Зарплаты Project Managers высокого уровня ниже. Медиальная зарплата Program Manager — $4550, у Delivery Manager — $4000.

Сравнялись медианные зарплаты Junior Project Managers и Junior Product Managers ($1200). Однако среди опытных специалистов сохраняется разница в зарплатах в пользу Product Managers.

Зарплаты Engineering Managers росли во всех квартирах. Так же — зарплаты Program Managers и Senior Project Managers.

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Зарплаты Product Owners снизились во всех квартилях. У Team Lead Product Managers выросла медианная зарплата, но одновременно вырос и разброс зарплат, то есть возможность зарабатывать как больше, так и меньше медианы.

Динамика зарплат

В первой половине 2025 года остановилось падение зарплат Engineering Managers. В настоящее время их зарплаты восстановились до уровня декабря 2023 года.

В зарплатах Project Managers тоже рост. Постепенно растут медианные зарплаты Junior PM и Senior PM. Однако у Delivery Managers тенденция отрицательная.

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Зарплаты специалистов по Product Management, напротив, имеют тенденцию к снижению. Это касается как опытных специалистов, так и начинающих. Впервые с декабря 2022 года снизилась медианная зарплата Product Owners.

По опыту

В среднем, специалисты по Product Management зарабатывают на 25% больше, чем специалисты по Project Management с таким же опытом.

И у Project, и у Product Management наибольший рост зарплаты происходит в начале карьеры.

Зарплаты специалистов с опытом более двух лет почти вдвое выше зарплат новичков. После этого повышение зарплаты происходит постепенно при увеличении опыта специалиста.

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Для Engineering Managers и Delivery Managers опыт работы тоже имеет значение: специалисты, которые работают дольше, имеют более высокую зарплату.

По типу компании

Медианная зарплата специалистов по менеджменту самая высокая в аутстафинговых компаниях ($4000), потому что эти компании чаще нанимают опытных специалистов.

Менеджеры в аустафинговых компаниях в среднем имеют 10 лет опыта в ІТ, против 8 лет в продуктовых и сервисных компаниях. Однако попасть сюда достаточно тяжело: только 4% специалистов по менеджменту работают в аустафинговых компаниях.

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53% специалистов по менеджменту работают в продуктовых компаниях, а 32% - в сервисных. Существенных отличий в опыте и медианных зарплатах специалистов по менеджменту в этих компаниях пока нет.

Однако зарплаты Delivery Managers несколько выше в сервисных компаниях, а Engineering Managers — в продуктовых.

По размеру компании

Медианные зарплаты Project Managers в компаниях на 1000 и более сотрудников выше, чем в более маленьких компаниях. Самые большие компании также чаще нанимают опытных специалистов по менеджменту, благодаря чему общая медиана в этих компаниях самая высокая.

У Product Managers с одинаковым опытом нет заметной разницы в зарплатах в компаниях разного размера, как и в зарплатах Delivery Managers и Product Owners.

Зарплаты Engineering Managers несколько выше в компаниях до 200 сотрудников по сравнению с более крупными компаниями ($7600 против $6025).

По городам

Как и полгода назад, медианные зарплаты менеджеров во Львове несколько выше, чем в Киеве и других городах. Прежде всего разница возникает из-за более высоких зарплат Project Managers с опытом от 3 лет ($3000 во Львове против $2500 в Киеве).

Медианные зарплаты специалистов за границей

Медианные зарплаты Product Managers за рубежом выше в среднем на 25%, чем в Украине. Зарплаты Product Owners и Delivery managers выше на 13%, Engineering managers — на 19%.

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Для Project Managers разница не столь заметна. Существенно отличаются только зарплаты специалистов с опытом 6−9 лет ($2700 в Украине против $3600 за границей), а зарплаты других специалистов почти одинаковые.

По знанию английского

Менеджеры с хорошим английским имеют более высокие медианные зарплаты, чем те, кто знает его хуже.

Разница в зарплатах больше для специалистов с опытом от 5 лет. Медианная зарплата Project Managers, которые работают 6 лет и старше и знают английский на уровне Upper Intermedate или Advanced, составляет $3500 против $2000 у тех, кто знает английский хуже. У Product Managers эти показатели — $4150 и $3400.

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Engineering managers и Delivery Managers, владеющие английским на уровне Advanced, имеют более высокие медианные зарплаты, чем те, кто знает его на уровне Upper Intermediate.

Портрет специалиста по менеджменту

Только 3% специалистов по менеджменту начали работать в ІТ в течение последнего года.

Самые опытные — Engineering Managers. В среднем, у них 14 лет опыта в ІТ. Head of Product и Program Managers в среднем работают в ІТ по 12 лет, Scrum Master — 11 лет, Delivery manager — 10.

Медианный возраст специалистов по менеджменту не изменился за полгода и составил 32 года.

Доля женщин тоже не изменилась (41%). Больше всего женщин среди Project Managers (51%), Scrum Masters (47%). Меньше всего среди Engineering Managers (7%), а также Program Managers (28%) и Delivery Managers (33%).

Dou По материалам:

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