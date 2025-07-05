Сколько ФЛП зарегистрировано в ІТ-сфере: данные ГНС — Finance.ua

Сколько ФЛП зарегистрировано в ІТ-сфере: данные ГНС
В ІТ-сфере зарегистрировано 248,5 тысячи физических лиц-предпринимателей. Подавляющее большинство ФЛП (244,2 тысячи человек) работают по упрощенной системе налогообложения, что позволяет получать оплату в валюте и самостоятельно управлять графиком.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
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Отмечается, что формально ФЛП в ІТ-отрасли не являются сотрудниками компаний, с которыми сотрудничают.
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Государство в последнее время усиливает внимание на модели сотрудничества ІТ-компаний с ФЛПами, ведь иногда под видом предпринимательской деятельности фактически имеют место трудовые отношения.
Для бизнеса это может означать штрафы и доначисление налогов, а для ІТ-специалистов потеря гарантий социальной защиты.
Напомним, ранее в Dou сообщали, что за последний год айтишники закрыли рекордное количество ФЛП. Однако общее количество айтишников почти не изменилось — на уровне до 300 тысяч.
Также поиск работы для тех, кто только планирует «войти в ІТ», еще сложнее, чем у нынешних айтишников, хотя и им нелегко. 64% ищущих первую работу в ІТ уже потратили на это более двух месяцев, а 22% поисковиков ищут работу больше года. 76% ищут работу в ІТ из-за заинтересованности сферой и технологиями.
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