Сколько ФЛП зарегистрировано в ІТ-сфере: данные ГНС — Finance.ua

Сколько ФЛП зарегистрировано в ІТ-сфере: данные ГНС Сегодня 14:16

Сколько ФЛП зарегистрировано в ІТ-сфере: данные ГНС

В ІТ-сфере зарегистрировано 248,5 тысячи физических лиц-предпринимателей. Подавляющее большинство ФЛП (244,2 тысячи человек) работают по упрощенной системе налогообложения, что позволяет получать оплату в валюте и самостоятельно управлять графиком.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Отмечается, что формально ФЛП в ІТ-отрасли не являются сотрудниками компаний, с которыми сотрудничают.

Государство в последнее время усиливает внимание на модели сотрудничества ІТ-компаний с ФЛПами, ведь иногда под видом предпринимательской деятельности фактически имеют место трудовые отношения.

Для бизнеса это может означать штрафы и доначисление налогов, а для ІТ-специалистов потеря гарантий социальной защиты.

Читайте также В мае выросло количество вакансий для айтишников: где самая большая конкуренция

Напомним, ранее в Dou сообщали , что за последний год айтишники закрыли рекордное количество ФЛП. Однако общее количество айтишников почти не изменилось — на уровне до 300 тысяч.

Также поиск работы для тех, кто только планирует «войти в ІТ», еще сложнее, чем у нынешних айтишников, хотя и им нелегко. 64% ищущих первую работу в ІТ уже потратили на это более двух месяцев, а 22% поисковиков ищут работу больше года. 76% ищут работу в ІТ из-за заинтересованности сферой и технологиями.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.