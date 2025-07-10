Конкуренция в ІТ: категории с наибольшим количеством откликов — Finance.ua

Конкуренция в ІТ: категории с наибольшим количеством откликов
В апреле и мае количество ІТ-наймов снизилось, но в июне снова возросло и превысило прошлогодние показатели. В целом за второй квартал количество наймов уменьшилось на 10% год к году.
Об этом свидетельствует квартальный отчет Djinni.
Кандидатов без опыта среди нанятых — менее 11% (в прошлом году было 13%). С опытом 7+ лет — 21%.
Топ-5 категорий нанятых кандидатов во втором квартале:
- JavaScript — 11% (в прошлом году было 10,2%);
- QA — 7,5% (было 6,9%);
- Design — 6,2%;
- Python — 5,1% (было 3,5%);
- Marketing — 4,75% (в прошлом году было 6,3%).
Отклики на вакансии
В среднем одна вакансия получает 16 откликов в месяц. Этот показатель стабильный с февраля. Откликов на вакансии для начинающих становится меньше, а для senior становится больше.
Конкуренция в вакансиях без опыта все еще самая высокая, но она снизилась с 24 откликов в марте до 20 в июне. В то время как на вакансии с требованием опыта 5+ лет сейчас откликаются 14 кандидатов в месяц в среднем (в марте было 12.5).
Значительно больше, чем требования к опыту конкуренции влияет категория.
Топ-5 категорий по количеству откликов на вакансию:
- JavaScript — 57 (почти без изменений за год);
- QA — 39 (было 58);
- Design — 31 (было 39);
- Project Manager — 27 (было 22);
- Java — 26 (было 29).
По сравнению с прошлым годом выросло количество откликов на вакансии в Fullstack (20 против 14 лет назад) и DevOps (15 против 12).
Среди вакансий для разработчиков, вакансии С++ все еще получают меньше всего откликов. Также меньше 7 отзывов в месяц получают вакансии Security, Marketing, Lead и Data Engineer.
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Напомним, во втором квартале 2025 года среднее количество вакансий на Djinni выросло до 8150. Это самый высокий показатель за последние полтора года. В июне, в будние дни, их количество доходило до 9000. По сравнению с прошлым кварталом больше всего возросло количество вакансий для эйчаров и рекрутеров, а также для девопсов и дата-специалистов. Для разработчиков, наоборот, снизилось.
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