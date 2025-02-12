Как введение США пошлины на импорт стали повлияет на сталелитейную отрасль ЕС — Finance.ua

Как введение США пошлины на импорт стали повлияет на сталелитейную отрасль ЕС Сегодня 11:14

Как введение США пошлины на импорт стали повлияет на сталелитейную отрасль ЕС

Решение президента США Дональда Трампа о введении 25% пошлин на импорт стали усугубит ситуацию в европейской сталелитейной отрасли, что углубит проблемы рынка.

Об этом заявил президент Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer) Генрик Адам.

Такое решение, по словам Адама, является радикальной эскалацией торговой войны, начатой ​​в первый срок Трампа в должности президента США.

Как сообщалось, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США. Трамп отменяет с 12 марта действие соглашений с рядом партнеров (включая страны Евросоюза), которые обеспечивали им особые торговые условия. Таким образом, анонсированные Трампом пошлины начнут действовать с этого дня.

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По словам Адама, поставки европейской стали в США сокращались более чем на 1 млн тонн в год, несмотря на действие соглашений. Теперь же ЕС может потерять до 3,7 млн тонн экспортируемой стали в США, предупреждает глава Eurofer.

США являются вторым по величине рынком для европейских сталепроизводителей, на их долю пришлось 16% общего экспорта стали из ЕС в 2024 году.

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«Потерю значительного объема этого экспорта нельзя будет компенсировать за счет поставок на другие рынки», — говорится в заявлении Адама, опубликованном на сайте Eurofer.

Он также отметил, что решение Трампа приведет к новым существенным изменениям торговых потоков. В 2024 году США импортировали около 23 млн тонн стальной продукции из стран за пределами ЕС. Теперь же эти объемы, по всей вероятности, будут перенаправляться на европейский рынок, считает глава Eurofer.

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