Как введение США пошлины на импорт стали повлияет на сталелитейную отрасль ЕС — Finance.ua
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Как введение США пошлины на импорт стали повлияет на сталелитейную отрасль ЕС

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Как введение США пошлины на импорт стали повлияет на сталелитейную отрасль ЕС
Как введение США пошлины на импорт стали повлияет на сталелитейную отрасль ЕС
Решение президента США Дональда Трампа о введении 25% пошлин на импорт стали усугубит ситуацию в европейской сталелитейной отрасли, что углубит проблемы рынка.
Об этом заявил президент Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer) Генрик Адам.
Такое решение, по словам Адама, является радикальной эскалацией торговой войны, начатой ​​в первый срок Трампа в должности президента США.
Как сообщалось, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия в США. Трамп отменяет с 12 марта действие соглашений с рядом партнеров (включая страны Евросоюза), которые обеспечивали им особые торговые условия. Таким образом, анонсированные Трампом пошлины начнут действовать с этого дня.
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По словам Адама, поставки европейской стали в США сокращались более чем на 1 млн тонн в год, несмотря на действие соглашений. Теперь же ЕС может потерять до 3,7 млн тонн экспортируемой стали в США, предупреждает глава Eurofer.
США являются вторым по величине рынком для европейских сталепроизводителей, на их долю пришлось 16% общего экспорта стали из ЕС в 2024 году.
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«Потерю значительного объема этого экспорта нельзя будет компенсировать за счет поставок на другие рынки», — говорится в заявлении Адама, опубликованном на сайте Eurofer.
Он также отметил, что решение Трампа приведет к новым существенным изменениям торговых потоков. В 2024 году США импортировали около 23 млн тонн стальной продукции из стран за пределами ЕС. Теперь же эти объемы, по всей вероятности, будут перенаправляться на европейский рынок, считает глава Eurofer.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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