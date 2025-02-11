Трамп приказал приостановить исполнение закона США, который запрещает подкуп иностранных чиновников — Finance.ua

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Трамп приказал приостановить исполнение закона США, который запрещает подкуп иностранных чиновников

Мир
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Трамп приказал приостановить исполнение закона США, который запрещает подкуп иностранных чиновников
Трамп приказал приостановить исполнение закона США, который запрещает подкуп иностранных чиновников
Президент США Дональд Трамп подписал приказ Министерству юстиции приостановить исполнение закона, запрещающего американским компаниям подкупать иностранных чиновников для получения или сохранения бизнеса.
Об этом пишут Reuters и CNBC.
Этот закон существует уже около 50 лет. Трамп заявил, что он «звучит хорошо, но наносит вред стране».
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«Если американец переезжает в чужую страну и начинает там вести бизнес — легально, законно или иным образом — это почти гарантированное расследование, обвинение, и никто не хочет вести бизнес с американцами из-за этого […] Много, много сделок невозможно заключить, потому что никто не хочет вести бизнес, потому что они не хотят чувствовать, что каждый раз, когда они поднимают трубку, могут попасть в тюрьму», — сказал Трамп.
В Белом доме отметили, что пауза в применении закона нужна, чтобы лучше понять, как оптимизировать его, чтобы убедиться, что он отвечает экономическим интересам и национальной безопасности. Мол, закон может поставить американский бизнес в невыгодное экономическое положение по сравнению с иностранными конкурентами.
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Трамп хотел отменить этот закон еще во время своего первого срока в должности. Он назвал его «ужасным законом» и сказал, что «мир смеется» над американцами из-за его соблюдения.
В антикоррупционной организации Transparency International подчеркивают, что этот закон сделал Соединенные Штаты лидером по борьбе с глобальной коррупцией. Например, в прошлом году по этому закону американский оборонный подрядчик RTX согласился выплатить более 950 миллионов долларов за претензии, что он подкупил катарского чиновника для содействия в продаже оружия ближневосточной стране и обманом вынудил Пентагон переплатить за вооружение, включая систему Patriot.
Этот закон был принят в 1977 году. Он запрещает всем американцам и некоторым иностранным эмитентам ценных бумаг давать взятки иностранным чиновникам. В 1998 году в закон были внесены поправки, касающиеся иностранных фирм и лиц, дававших взятки в Соединенных Штатах. Широко написанный закон касается не только уже данных взяток, но и взяток, которые предлагаются, планируются или санкционируются руководством компании.
По материалам:
hromadske
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