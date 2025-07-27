Ford может возродить модели Focus и Fiesta в Европе — Finance.ua
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Ford может возродить модели Focus и Fiesta в Европе

Технологии&Авто
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Ford может возродить модели Focus и Fiesta в Европе
Ford может возродить модели Focus и Fiesta в Европе
Ford рассматривает возвращение модели Fiesta для Европы. Ford может планировать быстрое возрождение Focus, производство которого пока что запланировано завершить уже в этом году.
Об этом сообщает Automobilwoche.

Что известно

Обе возрожденные модели, вероятно, будут построены на платформе MEB от Volkswagen, которая уже лежит в основе продаваемых в Европе моделей Ford Explorer и Capri.
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Производство Ford Fiesta в США прекратили после 2019 модельного года, но в Европе он продержался до 2023 года.
Ford еще не подтвердил прямо, что Fiesta возвращается, хотя Кристоф Герр, глава сервисной организации Ford (FCSD) в Германии, Австрии и Швейцарии, сообщил европейским дилерам, что руководство бренда одобрило инвестиции в новые гибридные и электрические модели.
«Ford будет инвестировать в несколько автомобилей, некоторые из них вместе с партнерами, а также с разными видами двигателей, включая гибриды и полностью электрические автомобили», — сказал Герр.
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Согласно отчету, это также может включать возрождение модели Focus, производство которой было снято с рынка США в 2018 году, а европейское производство запланировано прекратить позже в этом году. По крайней мере, европейские дилеры надеются на замену Focus.
Обе модели могут быть построены на платформе MEB Volkswagen, которую Ford уже успешно использует в Европе.
Как модели Explorer, так и продаваемые в Европе Capri построены на платформе VW, но уменьшенная версия платформы ляжет в основу будущих моделей ID.1 и ID.2.
По материалам:
Телеканал 24
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