Ford может возродить модели Focus и Fiesta в Европе — Finance.ua

Ford может возродить модели Focus и Fiesta в Европе Сегодня 03:07 — Технологии&Авто

Ford может возродить модели Focus и Fiesta в Европе

Ford рассматривает возвращение модели Fiesta для Европы. Ford может планировать быстрое возрождение Focus, производство которого пока что запланировано завершить уже в этом году.

Об этом сообщает Automobilwoche.

Что известно

Обе возрожденные модели, вероятно, будут построены на платформе MEB от Volkswagen, которая уже лежит в основе продаваемых в Европе моделей Ford Explorer и Capri.

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Производство Ford Fiesta в США прекратили после 2019 модельного года, но в Европе он продержался до 2023 года.

Ford еще не подтвердил прямо, что Fiesta возвращается, хотя Кристоф Герр, глава сервисной организации Ford (FCSD) в Германии, Австрии и Швейцарии, сообщил европейским дилерам, что руководство бренда одобрило инвестиции в новые гибридные и электрические модели.

«Ford будет инвестировать в несколько автомобилей, некоторые из них вместе с партнерами, а также с разными видами двигателей, включая гибриды и полностью электрические автомобили», — сказал Герр.

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Согласно отчету, это также может включать возрождение модели Focus, производство которой было снято с рынка США в 2018 году, а европейское производство запланировано прекратить позже в этом году. По крайней мере, европейские дилеры надеются на замену Focus.

Обе модели могут быть построены на платформе MEB Volkswagen, которую Ford уже успешно использует в Европе.

Как модели Explorer, так и продаваемые в Европе Capri построены на платформе VW, но уменьшенная версия платформы ляжет в основу будущих моделей ID.1 и ID.2.

Телеканал 24 По материалам:

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