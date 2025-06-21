Ford удивил новым практичным внедорожником в неожиданном стиле (фото) — Finance.ua
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Ford удивил новым практичным внедорожником в неожиданном стиле (фото)

Технологии&Авто
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Ford удивил новым практичным внедорожником в неожиданном стиле (фото)
Ford удивил новым практичным внедорожником в неожиданном стиле (фото)
Знаменитая практичная модель Ford F-150 считается недорогой — это базовый автомобиль грузовой линейки производителя. Производитель сделал эту модель гораздо более крутой с модификацией Lobo.
Детали о новом Ford F-150 Lobo 2025 стали известны Motor1.
Это не только практичная альтернатива современным кроссоверам, но теперь еще и стильная машина.
Ford удивил новым практичным внедорожником в неожиданном стиле (фото)
Новый Ford F-150 Lobo 2025 модельного года получил более агрессивную внешность с новыми бамперами и другой светотехникой.
Новый Lobo пошел еще дальше и примерил более спортивное оформление и специальные колесные диски на 22 дюйма. К тому же машине занизили подвеску.
Ford удивил новым практичным внедорожником в неожиданном стиле (фото)
Двигатель пикапа Ford F-150 Lobo подготовили один. Это 5-литровый бензиновый V8 мощностью 400 л. Такой мотор можно выбрать и для других модификаций модели, и для Lobo отдачу не повышали. Но цифра все равно выдающаяся.
Трансмиссия полноприводная. Однако автомобиль позиционируется как стильный вариант пикапа для ровных дорог.
По материалам:
Обозреватель
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