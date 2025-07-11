Ford отзывает сотни тысяч авто из-за дефекта — Finance.ua

Ford отзывает сотни тысяч авто из-за дефекта Сегодня 23:27 — Технологии&Авто

Ford отзывает сотни тысяч авто из-за дефекта

Компания Ford Motor отзывает 850 318 автомобилей в США из-за потенциальной неисправности топливного насоса низкого давления, что может привести к остановке двигателя.

Об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Неисправный топливный насос может снизить подачу топлива из бака в двигатель, что приводит к остановке двигателя и повышению риска аварии, сообщило NHTSA в четверг.

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Управление безопасности автомобилей получило шесть жалоб потребителей на потерю мощности из-за неисправности насоса.

До выхода из строя топливного насоса водители могут заметить ухудшение работы двигателя, включая пропуски зажигания, неровную работу, снижение мощности или возгорание индикатора Check Engine, говорится в сообщении NHTSA для дилеров.

Возможность неисправностей выше низкого уровня топлива или в жару, добавили в агентстве.

Отзыв затрагивает, в частности, некоторые модели Lincoln Aviator, грузовики F-150 и Mustang. По оценкам NHTSA, дефект выявлен у 10% автомобилей, которые были потенциально затронуты.

Компания Ford все еще разрабатывает решение.

УНН По материалам:

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