Ford отзывает сотни тысяч авто из-за дефекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ford отзывает сотни тысяч авто из-за дефекта

Технологии&Авто
28
Ford отзывает сотни тысяч авто из-за дефекта
Ford отзывает сотни тысяч авто из-за дефекта
Компания Ford Motor отзывает 850 318 автомобилей в США из-за потенциальной неисправности топливного насоса низкого давления, что может привести к остановке двигателя.
Об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Неисправный топливный насос может снизить подачу топлива из бака в двигатель, что приводит к остановке двигателя и повышению риска аварии, сообщило NHTSA в четверг.
Читайте также
Управление безопасности автомобилей получило шесть жалоб потребителей на потерю мощности из-за неисправности насоса.
До выхода из строя топливного насоса водители могут заметить ухудшение работы двигателя, включая пропуски зажигания, неровную работу, снижение мощности или возгорание индикатора Check Engine, говорится в сообщении NHTSA для дилеров.
Возможность неисправностей выше низкого уровня топлива или в жару, добавили в агентстве.
Читайте также
Отзыв затрагивает, в частности, некоторые модели Lincoln Aviator, грузовики F-150 и Mustang. По оценкам NHTSA, дефект выявлен у 10% автомобилей, которые были потенциально затронуты.
Компания Ford все еще разрабатывает решение.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems