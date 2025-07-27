Китай планирует запретить перепродажу новых авто в течение полугода после регистрации — Finance.ua

Китай планирует запретить перепродажу новых авто в течение полугода после регистрации
Министерство промышленности Китая планирует запретить перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после регистрации. Так хотят решить проблему продажи подержанных автомобилей с нулевым пробегом.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на редакционную статью Auto Review
В материале издания Китайской ассоциации автопроизводителей говорится, что Китайская ассоциация автодилеров (другая отраслевая группа) отдельно предложила систему кодов для экспорта подержанных автомобилей.
В статье также говорится, что Chery и BYD были среди компаний, которые планировали привлечь дилеров к ответственности за нарушения, включая лицензирование автомобилей перед их продажей.
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