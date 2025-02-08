Оценивается в триллионы долларов: Зеленский о стоимости полезных ископаемых на оккупированных территориях — Finance.ua

Оценивается в триллионы долларов: Зеленский о стоимости полезных ископаемых на оккупированных территориях Сегодня 14:43 — Казна и Политика

Оценивается в триллионы долларов: Зеленский о стоимости полезных ископаемых на оккупированных территориях

Полезные ископаемые Украины на оккупированных россией территориях оцениваются в триллионы долларов, поэтому против россии необходимы жесткие санкции.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters.

«Когда мы говорим о полезных ископаемых Украины, мы говорим о триллионах. И потому так важно накладывать тотальные санкции на россию, снижать цену на нефть, чтобы они теряли не миллиарды, а триллионы», — подчеркнул Зеленский.

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По его словам, частичные санкции, приводящие к потерям России в 10−20 млрд дол. в отдельных отраслях недостаточны, поскольку захватчики могут компенсировать эти потери за счет похищенных ресурсов Украины на оккупированных территориях.

Партнерство из США

Президент заявил, что он поддерживает стратегическое партнерство с США по добыче редкоземельных металлов в обмен на поддержку.

«Если мы говорим о соглашении, то давайте заключать соглашение, мы только за», — сказал Зеленский, подчеркнув, что любые договоренности должны предусматривать гарантии безопасности для Украины.

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Зеленский сообщил, что под российской оккупацией находится менее 20% украинских минеральных ресурсов, в том числе около половины редкоземельных залежей.

Президент подчеркнул, что москва может передать доступ к этим ресурсам своим союзникам — Северной Корее и Ирану, которые являются противниками США.

По его словам, Украина владеет крупнейшими в Европе запасами титана, критически важного для авиационной и космической отраслей, а также значительными залежями урана, используемого для производства энергии и ядерного оружия. Многие из этих месторождений расположены на северо-западе Украины, вдали от зоны боевых действий.

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В то же время, он подчеркнул, что Украина не предлагает отдать свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство для их совместной разработки.

«Американцы помогли больше всего, и потому американцы должны зарабатывать больше всего. И они должны иметь этот приоритет, и они будут иметь его. Я тоже хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом», — заявил президент.

Кроме того, Украина и США обсуждают возможность использования украинских подземных хранилищ газа для хранения американского сжиженного газа.

«Я знаю, что администрация Трампа очень заинтересована в этом… Мы готовы заключать контракты на поставку СПГ в Украину и стать газовым хабом для всей Европы», — подчеркнул он.

Напомним, Украина занимает высокие позиции в мире по запасам ключевых природных ресурсов.

В частности, наше государство занимает 8 место по запасам угля, большинство которого сосредоточено на Донбассе. Однако изза войны перспективы добычи угля в этом регионе пока остаются неопределенными.

Укрінформ По материалам:

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