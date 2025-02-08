Страны Балтии окончательно отсоединились от энергосетей россии и беларуси — Finance.ua
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Страны Балтии окончательно отсоединились от энергосетей россии и беларуси

Энергетика
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Страны Балтии окончательно отсоединились от энергосетей россии и беларуси
Страны Балтии окончательно отсоединились от энергосетей россии и беларуси
Литва, Латвия и Эстония полностью вышли из энергосетей России и Беларуси, завершив процесс, продолжавшийся с 2017 года.
Об этом пишет LSM 8 февраля.
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В ближайшие часы энергосистемы стран Балтии будут работать автономно, а к концу дня 9 февраля подсоединятся к европейской энергетической сети.
Эта система объединяет страны континентальной Европы, Турцию, Алжир, Марокко и Тунис.

Повлияет ли это на потребителей

Переход должен состояться незаметно для потребителей. Однако жителям рекомендовали зарядить мобильные устройства на случай возможных перебоев.
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«Избавив страны Балтии от энергетической зависимости от россии, мы делаем невозможным использование энергии как оружия против нас», — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
В результате этого отсоединения российский Калининград тоже перевел свою энергосистему на автономный режим.
По материалам:
Forbes.ua
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