Страны Балтии окончательно отсоединились от энергосетей россии и беларуси — Finance.ua

Страны Балтии окончательно отсоединились от энергосетей россии и беларуси
Литва, Латвия и Эстония полностью вышли из энергосетей России и Беларуси, завершив процесс, продолжавшийся с 2017 года.
Об этом пишет LSM 8 февраля.
В ближайшие часы энергосистемы стран Балтии будут работать автономно, а к концу дня 9 февраля подсоединятся к европейской энергетической сети.
Эта система объединяет страны континентальной Европы, Турцию, Алжир, Марокко и Тунис.
Повлияет ли это на потребителей
Переход должен состояться незаметно для потребителей. Однако жителям рекомендовали зарядить мобильные устройства на случай возможных перебоев.
«Избавив страны Балтии от энергетической зависимости от россии, мы делаем невозможным использование энергии как оружия против нас», — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
В результате этого отсоединения российский Калининград тоже перевел свою энергосистему на автономный режим.
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