Страны Балтии окончательно отсоединились от энергосетей россии и беларуси — Finance.ua

Страны Балтии окончательно отсоединились от энергосетей россии и беларуси Сегодня 12:43 — Энергетика

Страны Балтии окончательно отсоединились от энергосетей россии и беларуси

Литва, Латвия и Эстония полностью вышли из энергосетей России и Беларуси, завершив процесс, продолжавшийся с 2017 года.

Об этом пишет LSM 8 февраля.

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В ближайшие часы энергосистемы стран Балтии будут работать автономно, а к концу дня 9 февраля подсоединятся к европейской энергетической сети.

Эта система объединяет страны континентальной Европы, Турцию, Алжир, Марокко и Тунис.

Повлияет ли это на потребителей

Переход должен состояться незаметно для потребителей. Однако жителям рекомендовали зарядить мобильные устройства на случай возможных перебоев.

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«Избавив страны Балтии от энергетической зависимости от россии, мы делаем невозможным использование энергии как оружия против нас», — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В результате этого отсоединения российский Калининград тоже перевел свою энергосистему на автономный режим.

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