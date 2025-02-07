Историческое событие: Украина начала экспорт биометана в Европу — Finance.ua

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Историческое событие: Украина начала экспорт биометана в Европу

Энергетика
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Историческое событие: Украина начала экспорт биометана в Европу
Историческое событие: Украина начала экспорт биометана в Европу
Состоялось историческое событие для украинской энергетики — Энергетическая таможня Гостаможслужбы оформила таможенную декларацию на первую экспортную партию биометана в Европейское сообщество.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Там добавили, что в течение двух лет проводилась работа с участием народных депутатов Украины, представителей Минфина и Государственной таможенной службы Украины, операторов газотранспортной системы и газохранилищ, экспертной среды, гражданского общества и производителей биометана по внесению изменений в законодательство Украины, связанного с осуществлением таможенного контроля и таможенного оформления биометана.
«В современных условиях вопросы энергетической безопасности и экологической устойчивости приобретают чрезвычайную важность для Украины», — говорят в ведомстве.
Биометан как экологически чистый и возобновляемый энергоноситель становится стратегическим ресурсом для развития национальной экономики и обеспечения энергетической независимости нашей страны.
Трубопроводный экспорт биометана открывает новые перспективы для стабильной поставки экологически чистого газа в Европу.
У Украины есть огромный потенциал для производства биометана и она может быть важным поставщиком зеленой энергии на европейском рынке. Это еще один шаг к устойчивой энергетике и экономическому росту, еще одно доказательство нашей устойчивости и готовности к инновациям.
По материалам:
Finance.ua
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