Цены на газ в Украине выросли в январе вслед за подорожанием в Европе — Finance.ua

Цены на газ в Украине выросли в январе вслед за подорожанием в Европе Сегодня 10:34 — Энергетика

Цены на газ в Украине выросли в январе вслед за подорожанием в Европе

Фактическая цена реализации газа в Украине в январе 2025 года составила 16 334 грн за 1 тыс. кубометров без НДС. Это на 6,8% больше, чем месяц назад.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

За последний год газ подорожал на 28,2%.

Цены в Европе и Украине

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 595 долларов за тысячу кубометров (24,7 тысячи гривен).

На данный момент стоимость топлива в ЕС примерно на 70% выше, чем год назад, поскольку зима в Европе в этом году холоднее прошлогодней, что ведет к росту использования газа из хранилищ.

НБУ ожидает, что цены на природный газ на европейском рынке будут медленно снижаться, несмотря на ожидаемый рост промышленного спроса, прежде всего благодаря наращиванию поставок СПГ. Последнее связано с тем, что глобальные мощности производства СПГ значительно увеличиваются, а его роль становится более заметной в Европе благодаря развитию СПГ-инфраструктуры.

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По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2024 году упали на 15,4% до 393,9 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ ожидает, что в 2025 году цены вырастут на 2,7% до 404,7 доллара за тысячу кубометров, в 2026 году упадут на 4,9% до 384,7 доллара, в 2027 году упадут на 12,5% до 336,5 доллара.

Цены на газ для населения

В Украине действует мораторий на повышение цены на газ для населения. Фактически весь объем домохозяйствам продает государственный «Нафтогаз Украины» по цене 7,96 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, но без доставки).

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