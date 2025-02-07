Средняя цена биометана при экспорте может составить 900 евро/тыс. куб. м — глава БАУ — Finance.ua
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Средняя цена биометана при экспорте может составить 900 евро/тыс. куб. м — глава БАУ

Энергетика
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Средняя цена биометана при экспорте может составить 900 евро/тыс. куб. м — глава БАУ
Средняя цена биометана при экспорте может составить 900 евро/тыс. куб. м — глава БАУ
Средняя цена биометана при экспорте в Европу может составлять примерно 900 евро/тыс. куб. м.
Об этом сообщил глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.
«Я могу назвать ожидания. Природный газ в Европе стоит примерно 500 евро/тыс. куб. м. А средняя цена биометана, которую мы закладываем в ТЭО, составляет примерно 900 евро/тыс. куб. м. То есть почти вдвое дороже», — сказал Гелетуха в блиц-интервью «Энергореформе».
По его словам, цена ресурса сильно зависит от сырья и сектора, в который он продается.
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«…самая высокая цена биометана, который идет на транспорт. На электричество, на тепло — другие цены: в электричество дороже, в тепло дешевле. И кстати, на транспорт надо, чтобы биометан был сжиженный. Это именно то, что делает МХП», — отметил глава БАУ.
Он также добавил, что уже вскоре объемы закачанного в ПХГ биометана могут достичь 2 млн куб. м.
  • Биометан в ПХГ начали впервые закачивать в 2024 году — сначала агрохолдинг «Галс Агро», который имеет завод в Черниговской области, а с октября — агрохолдинг Vitagro с заводом в Хмельницкой области (оба мощностью 3 млн куб. м в год).
  • В 2025 году биометан в ПХГ начало закачивать подразделение МХП — «Ориль-Лидер» в Днепропетровской области (мощность 11 млн куб. м в год). Он также намерен производить сжиженный газ для экспорта.
В начале января Гелетуха сообщал, что в 2024 году в ПХГ был закачан первый миллион кубометров биометана, а его экспорт, вероятнее всего, состоится в феврале 2025 года.
Как сообщалось, Энергетическая таможня 6 февраля 2025 года осуществила оформление периодической таможенной декларации на перемещение через таможенную границу Украины первой партии биометана для экспорта в Европу трубопроводным транспортом. Она назвала это историческим событием украинской энергетики.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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