Есть ли у россии запас ресурсов для долгой войны (опрос) — Finance.ua
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Есть ли у россии запас ресурсов для долгой войны (опрос)

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Осенью 2024 года 47% украинцев считают, что у россии достаточно ресурсов для длительной войны против Украины, а 46%, наоборот, считают, что россия исчерпывает запасы своих ресурсов.
Об этом сообщается в опросе КМИС.
Как отмечают социологи, один из важных пропагандистских нарративов врага — воевать с россией бесперспективно, поскольку россия обладает «практически неограниченными ресурсами», как-то деньги, люди, оружие и т. д.
«Расчет российской пропаганды — поколебать веру украинцев в возможность победы, а также посеять сомнения среди наших западных партнеров. Именно поэтому в феврале 2023 года мы впервые спросили у респондентов, с какой точкой зрения они согласны в большей степени», — говорится в сообщении.
Есть ли у россии запас ресурсов для долгой войны (опрос)
Между февралем и октябрем 2023 года с 22% до 49% стало больше тех, кто верит, что россия все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. При этом с 67% до 43% уменьшилась доля тех, кто, напротив, считает, что россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях. Между октябрем 2023 года и октябрем 2024 года ситуация почти не изменилась.
Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, нарратив о безграничных ресурсах россии действительно оказывает негативное влияние на общественные настроения украинцев.
«В настоящее время влияние такой веры в безграничные ресурсы россии не имело критических деструктивных последствий, но эрозию определенных важных настроений мы уже видим (и особенно тревожны тенденции в прифронтовых регионах). Безусловно, врага нельзя недооценивать и необходимо иметь здоровое и сдержанное восприятие потенциала россии. Однако нельзя и давать себе захлебнуться в мифе о непобедимой россии с ее безграничными ресурсами», — сказал социолог.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в период 20 сентября — 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируют власти Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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