Укргаздобыча приобрела участок с ресурсами газа около 3,8 млрд кубов — Finance.ua
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Укргаздобыча приобрела участок с ресурсами газа около 3,8 млрд кубов

Фондовый рынок
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АО «Укргаздобыча», предприятие Группы Нафтогаз, на открытом аукционе приобрело разрешение на пользование недрами газоносной площади с расчетными запасами газа около 3,8 млрд кубометров.
Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в Фейсбуке.
«Укргаздобыча (Группа Нафтогаз) приобрела на открытом аукционе спецразрешение на 20-летнее пользование недрами газоносной площади в центрально-восточном регионе нашей страны», — написал Чернышев.
Он сообщил, что площадь участка составляет более 180 кв. км, а ресурсы газа на ней, по предварительным расчетам, составляют около 3,8 млрд кубометров.
«Еще один важный шаг к газовой независимости нашей страны», — прокомментировал Чернышев.
Как сообщалось, компании Группы Нафтогаз в январе — августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили добычу товарного газа более чем на 7% - до 9,8 млрд кубометров.
По материалам:
УНІАН
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