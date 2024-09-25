Укргаздобыча приобрела участок с ресурсами газа около 3,8 млрд кубов — Finance.ua

Укргаздобыча приобрела участок с ресурсами газа около 3,8 млрд кубов Сегодня 11:10 — Фондовый рынок

АО «Укргаздобыча», предприятие Группы Нафтогаз, на открытом аукционе приобрело разрешение на пользование недрами газоносной площади с расчетными запасами газа около 3,8 млрд кубометров.

Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в Фейсбуке

«Укргаздобыча (Группа Нафтогаз) приобрела на открытом аукционе спецразрешение на 20-летнее пользование недрами газоносной площади в центрально-восточном регионе нашей страны», — написал Чернышев.

Он сообщил, что площадь участка составляет более 180 кв. км, а ресурсы газа на ней, по предварительным расчетам, составляют около 3,8 млрд кубометров.

«Еще один важный шаг к газовой независимости нашей страны», — прокомментировал Чернышев.

Как сообщалось, компании Группы Нафтогаз в январе — августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили добычу товарного газа более чем на 7% - до 9,8 млрд кубометров.

УНІАН По материалам:

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