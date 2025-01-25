Украина входит в мировые лидеры по запасам природных ресурсов (инфографика) — Finance.ua
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Украина входит в мировые лидеры по запасам природных ресурсов (инфографика)

Энергетика
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Украина входит в мировые лидеры по запасам природных ресурсов (инфографика)
Украина входит в мировые лидеры по запасам природных ресурсов (инфографика)
Украина занимает высокие позиции в мире по запасам ключевых природных ресурсов.
Об этом сообщает UA War Infographics.

Уголь

В частности, наше государство занимает 8 место по запасам угля, большинство которого сосредоточено на Донбассе.
Украина входит в мировые лидеры по запасам природных ресурсов (инфографика)
Однако из-за войны перспективы добычи угля в этом регионе пока остаются неопределенными.
После освобождения Донбасса потребуется масштабное восстановление инфраструктуры и переосмысление его экономического потенциала.

Железная руда

Также Украина занимает 5 место в мире по запасам железной руды, которая является основным сырьем для черной металлургии.
Украина входит в мировые лидеры по запасам природных ресурсов (инфографика)
Железная руда используется для производства стали, чугуна, железа, являющегося базой для авиа-, авто- и приборостроения.

Марганцевая руда

Еще один стратегический ресурс Украины — марганцевая руда, по запасам которой мы занимаем 4 место в мире.
Украина входит в мировые лидеры по запасам природных ресурсов (инфографика)
Украинские запасы оценивают в 140 млн тонн, уступая только Бразилии, Китаю и ЮАР.
Марганец широко применяется в производстве стекла, керамики и стали.
Экономический потенциал полезного ископаемого открывает возможности для сотрудничества с международными партнерами.
В частности, привлечение американского бизнеса в добывающую отрасль может стать шагом к укреплению поддержки Украины на международной арене.
Будущее зависит от того, как эффективно Украина сможет использовать эти ресурсы для восстановления и развития экономики.
По материалам:
borgexpert
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