Украина входит в мировые лидеры по запасам природных ресурсов (инфографика) — Finance.ua

Украина входит в мировые лидеры по запасам природных ресурсов (инфографика)
Украина занимает высокие позиции в мире по запасам ключевых природных ресурсов.
Об этом сообщает UA War Infographics.
Уголь
В частности, наше государство занимает 8 место по запасам угля, большинство которого сосредоточено на Донбассе.
Однако из-за войны перспективы добычи угля в этом регионе пока остаются неопределенными.
После освобождения Донбасса потребуется масштабное восстановление инфраструктуры и переосмысление его экономического потенциала.
Железная руда
Также Украина занимает 5 место в мире по запасам железной руды, которая является основным сырьем для черной металлургии.
Железная руда используется для производства стали, чугуна, железа, являющегося базой для авиа-, авто- и приборостроения.
Марганцевая руда
Еще один стратегический ресурс Украины — марганцевая руда, по запасам которой мы занимаем 4 место в мире.
Украинские запасы оценивают в 140 млн тонн, уступая только Бразилии, Китаю и ЮАР.
Марганец широко применяется в производстве стекла, керамики и стали.
Экономический потенциал полезного ископаемого открывает возможности для сотрудничества с международными партнерами.
В частности, привлечение американского бизнеса в добывающую отрасль может стать шагом к укреплению поддержки Украины на международной арене.
Будущее зависит от того, как эффективно Украина сможет использовать эти ресурсы для восстановления и развития экономики.
Поделиться новостью