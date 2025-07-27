Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео) — Finance.ua

Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео) Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)

На фоне всеобщей гибридизации и электрификации Mitsubishi в последнее время сосредоточилась на практических решениях для массового рынка. Компания уже готовит к запуску свою версию Nissan Leaf и обновленный Eclipse Cross на базе Renault Scenic E-Tech. Но не все новинки созданы в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Новый Mitsubishi Destinator — это самостоятельная разработка, претендующая на роль доступного трехрядного семейного кроссовера с бензиновым двигателем.

mitsubishi-motors. Об этом сообщают motor1

Mitsubishi Destinator — это серийная версия прошлогоднего концепта DST. Автомобиль выглядит достаточно современно для бюджетного сегмента.

Новинка немного короче и уже Outlander, хотя выше. Длина составляет 4680 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1780 мм, колесная база — 2815 мм. Автомобиль имеет клиренс 214 мм, а без нижнего кожуха клиренс растет до 244 мм.

Destinator оснащен турбированным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с., который выдает 250 Нм крутящего момента. Пару ему составляет вариатор (CVT).

Этот кроссовер предлагается только с передним приводом. Несмотря на отсутствие полного привода, Destinator имеет режимы движения для гравия, грязи и дождя.

В целях экономии Mitsubishi использовала торсионную балку задней подвески.

В то же время компания предлагает дисковые тормоза на всех четырех колесах и базовые 18-дюймовые легкосплавные диски.

В конструкции не используется никаких электродвигателей или батарей. Это позволило не только сэкономить, но и сделать семиместный автомобиль относительно легким. Его вес составляет 1495 кг.

В интерьере доступны 8-дюймовая цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Производитель оставил физические кнопки в салоне.

Второй ряд сидений складывается в пропорции 40:20:40, третий — 50:50. Оба ряда можно сложить в ровный пол, что значительно увеличивает грузовой объем.

Хотя эта модель относится к доступному сегменту, Mitsubishi не сэкономила на опциях.

В списке оснащения присутствуют панорамная крыша, акустика Yamaha, 64-цветная подсветка салона, USB-порты во всех трех рядах, вентиляция для задних пассажиров.

Официальный дебют Mitsubishi Destinator состоится 23 июля. В тот же день автомобиль поступит в продажу. Его цена ожидается до $30 тыс.

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