Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)

Технологии&Авто
335
Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)
Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)
На фоне всеобщей гибридизации и электрификации Mitsubishi в последнее время сосредоточилась на практических решениях для массового рынка. Компания уже готовит к запуску свою версию Nissan Leaf и обновленный Eclipse Cross на базе Renault Scenic E-Tech. Но не все новинки созданы в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Новый Mitsubishi Destinator — это самостоятельная разработка, претендующая на роль доступного трехрядного семейного кроссовера с бензиновым двигателем.
Об этом сообщают motor1 и mitsubishi-motors.
Mitsubishi Destinator — это серийная версия прошлогоднего концепта DST. Автомобиль выглядит достаточно современно для бюджетного сегмента.
Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)
Новинка немного короче и уже Outlander, хотя выше. Длина составляет 4680 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1780 мм, колесная база — 2815 мм. Автомобиль имеет клиренс 214 мм, а без нижнего кожуха клиренс растет до 244 мм.
Destinator оснащен турбированным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с., который выдает 250 Нм крутящего момента. Пару ему составляет вариатор (CVT).
Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)
Этот кроссовер предлагается только с передним приводом. Несмотря на отсутствие полного привода, Destinator имеет режимы движения для гравия, грязи и дождя.
В целях экономии Mitsubishi использовала торсионную балку задней подвески.
Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)
В то же время компания предлагает дисковые тормоза на всех четырех колесах и базовые 18-дюймовые легкосплавные диски.
В конструкции не используется никаких электродвигателей или батарей. Это позволило не только сэкономить, но и сделать семиместный автомобиль относительно легким. Его вес составляет 1495 кг.
Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)
В интерьере доступны 8-дюймовая цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Производитель оставил физические кнопки в салоне.
Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)
Второй ряд сидений складывается в пропорции 40:20:40, третий — 50:50. Оба ряда можно сложить в ровный пол, что значительно увеличивает грузовой объем.
Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)
Хотя эта модель относится к доступному сегменту, Mitsubishi не сэкономила на опциях.
Mitsubishi создала бюджетный кроссовер Destinator (фото, видео)
В списке оснащения присутствуют панорамная крыша, акустика Yamaha, 64-цветная подсветка салона, USB-порты во всех трех рядах, вентиляция для задних пассажиров.
Официальный дебют Mitsubishi Destinator состоится 23 июля. В тот же день автомобиль поступит в продажу. Его цена ожидается до $30 тыс.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems