ТОП-5 очень надежных новых автомобилей 2025 года (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 очень надежных новых автомобилей 2025 года (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-5 очень надежных новых автомобилей 2025 года (фото)
ТОП-5 очень надежных новых автомобилей 2025 года (фото)
Многим водителям важно, чтобы их автомобили были надежными. Никому не хочется тратить много денег на их ремонт.
В GOBankingRates назвали пять очень надежных новых автомобилей 2025 года. По словам эксперта, они способны прослужить до выхода на пенсию.

ТОП-5 очень надежных новых автомобилей

Toyota Corolla Hybrid

Соучредитель и генеральный директор Coastline Academy Найджел Таннаклифф рассказал журналистам, что Toyota Corolla уже давно является эталоном надежности. По его словам, модель 2025 года не является исключением.
Эксперт отметил, что гибридная версия Toyota Corolla также имеет низкий расход топлива и множество различных систем безопасности.
ТОП-5 очень надежных новых автомобилей 2025 года (фото)
Помимо этого Таннаклифф заявил, что эта модель отлично подойдет водителям, которые часто совершают длительные поездки.

Mazda CX-50

Таннаклифф поделился, что Mazda CX-50 отлично подойдет людям, любящим активный отдых.
По его словам, это комфортный и очень надежный кроссовер, который доступнее многих своих конкурентов.
ТОП-5 очень надежных новых автомобилей 2025 года (фото)
«Mazda CX-50 выделяется одними из лучших в своем классе технологиями и функциями безопасности, что делает его хорошим выбором для людей, которые хотят чувствовать себя в безопасности и комфортно за рулем», — рассказал эксперт.

Hyundai Elantra

Таннаклифф заявил, что Hyundai Elantra подойдет тем водителям, которые ищут недорогой, но надежный автомобиль.
Он подчеркнул, что эта модель предлагает богатое оснащение и практичный интерьер.
ТОП-5 очень надежных новых автомобилей 2025 года (фото)
Эксперт добавил, что Hyundai Elantra также имеет низкий расход топлива. Однако он признал, что Toyota Corolla Hybrid все же экономнее.

Kia K4

По словам эксперта, Kia K4 является еще одним недорогим автомобилем, на который следует обратить внимание. Он рассказал, что это достаточно удобная и надежная модель.
ТОП-5 очень надежных новых автомобилей 2025 года (фото)
«K4 — это отличный пример компактного автомобиля, который не уступает конкурентам», — сказал Таннаклифф.

Toyota Camry

Эксперт поделился, что Toyota Camry является очень надежным и экономичным седаном. Он подчеркнул, что эта модель также имеет стильный дизайн и практичный интерьер.
ТОП-5 очень надежных новых автомобилей 2025 года (фото)
«Camry, как и Corolla, является еще одним замечательным примером надежности, являющейся визитной карточкой Toyota», — рассказал эксперт.
По материалам:
УНІАН
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