ТОП-3 способа возврата излишне уплаченного налога в Польше — Finance.ua

ТОП-3 способа возврата излишне уплаченного налога в Польше Сегодня 19:08 — Мир

ТОП-3 способа возврата излишне уплаченного налога в Польше

С 15 февраля в Польше начнется приём налоговых деклараций от физических лиц за 2024 год. Налогоплательщики могут выбрать один из трех способов получения излишне уплаченного налога.

Об этом пишет издание inpoland.

Способы возврата налога

Наличными в кассе налоговой службы. Такой вариант возможен, но следует помнить, что большие суммы не могут быть возмещены.

Для получения средств в кассе необходимо указать это в налоговой декларации.

Почтовый перевод. Налоговики используют этот способ, когда в декларации не указан номер банковского счета.

Однако следует учитывать, что такая форма возврата налога предусматривает уплату налогоплательщиком дополнительной комиссии (комиссию за перевод средств уплачивает получатель).

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Банковский перевод. Этот вариант является наиболее удобным вариантом и позволяет быстрее получить возмещение налога.

Для этого необходимо указать номер банковского счета в декларации. Этот способ не имеет ограничений по сумме выплаты налога.

Напомним, доход до 30 тысяч злотых не облагается налогом . Поэтому и на возврат налога при таких доходах рассчитывать не стоит: нет уплаты налогов, нет возврата.

То есть на возвращение налога имеют право те лица, чей доход в 2024 году был больше 30 тысяч злотых.

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inpoland По материалам:

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