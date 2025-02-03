Податкове відшкодування в Польщі: винятки, про які варто знати — Finance.ua

Податкове відшкодування в Польщі: винятки, про які варто знати Сьогодні 17:35 — Особисті фінанси

Податкове відшкодування в Польщі: винятки, про які варто знати

Всі платники податків у Польщі, які протягом податкового року сплатили авансові внески більші, ніж вимагається, мають право на повернення податку. Однак є винятки.

Про них розповіло видання inpoland.net.pl

Варто пам’ятати, що дохід до 30 тисяч злотих не оподатковується. Тому і на повернення податку при таких доходах розраховувати не варто: немає сплати податків, немає повернення. Тобто на поверення податку мають право ті особи, чий дохід у 2024 році був більшим, ніж 30 тисяч злотих.

Втрачають право на родинну пільгу ті батьки, діти яких вступили у шлюб. Крім того, пільга на дитину не буде доступна батькам дитини віком до 25 років, яка та ще навчається і дохід якої у 2023 році перевищив 19 061,28 злотих. Також батьки однієї дитини, сукупний дохід яких перевищує 112 000 злотих на рік, не можуть розраховувати на цю пільгу.

Крім того, реабілітаційна пільга, в тому числі на ліки, не буде доступна особам з інвалідністю або їхнім опікунам, які не сплатили податок, тобто їхній дохід у 2024 році не перевищив 30 000 злотих.

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На повернення податку також не можуть розраховувати люди, які мають заборгованість перед державою. Це означає, що люди, які мають, наприклад, несплачений штраф, не отримають грошей на свій рахунок попри те, що мали б право на відшкодування. Кошти, які б мали піти на повернення податку, автоматично будуть спрямовані на покриття боргів.

Також не отримають кошти ті платники податків, у кого сума відшкодування менше 8,70 злотих. Потім податкова служба перерахує їх для погашення будь-яких недоплат.

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