Ставки податку в Польщі: від чого залежить сума відрахувань — Finance.ua

Ставки податку в Польщі: від чого залежить сума відрахувань Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Ставки податку в Польщі: від чого залежить сума відрахувань

У 2025 році ставки оподаткування у Польщі залишилися незмінними.

Про це пише inpoland.net.pl.

Перший поріг оподаткування охоплює осіб, чий дохід не перевищує 120 тисяч злотих.

Другий поріг — тих, чий дохід перевищує 120 тисяч злотих.

Варто зазначити, не має значення, чи платник податків отримує гроші від одного трудового договору чи має кілька цивільно-правових договорів, чи отримує дохід від здачі квартири в оренду — враховується загальний дохід за податковий рік.

При розрахунку PIT-37, дохід до 120 000 злотих оподатковується податком на прибуток за ставкою 12%.

оподатковується податком на прибуток за ставкою Понад зазначену суму податок зростає до 32%.

Однак доходи до 30 000 злотих не оподатковуються.

Особи, які не досягли 26 років, але працюють і отримують дохід від будь-яких трудових відносин, можуть скористатися пільгою та не сплачувати податку на прибуток до суми 85 528 злотих. До цього порогу доходи повністю звільняються від PIT.

Як у випадку умов о праце, так і у випадку працевлаштування на підставі умови злеценя, сплата авансових податкових платежів повністю покладено на роботодавця. Для переважної більшості працівників авансовий платіж сплачується у розмірі 12%. Якщо у податковому році дохід працівника перевищив 120 тисяч злотих, йому доведеться доплатити. Якщо заробіток не перевищив 120 тисяч злотих, платнику можна розраховувати на повернення податку.

У випадку ведення підприємницької діяльності, підприємець може самостійно на сплату лінійного податку (podatek liniowy), якщо він очікує, що отримає дохід, що перевищує 120 тисяч злотих. У разі переходу на єдину податкову ставку, підприємець сплачуватиме авансовий податковий платіж у розмірі 19% незалежно від отриманого доходу.

Довідка Finance.ua:

Українці в Польщі можуть відкрити індивідуальну господарську дільність. Це форма ведення бізнесу, яка є аналогом українського ФОП. Щоб зареєструвати таке підприємство, не потрібно укладати установчих договорів або надавати дані про стартовий капітал. Необхідно лише зареєструвати фірму в переліку господарської діяльності (CEIDG).

2025 рік приніс кілька важливих змін для осіб, які ведуть підприємницьку діяльність у Польщі (JDG). Про основні нововведення для підприємців у 2025 розповіли за посиланням.

Про основні нововведення для підприємців у 2025 розповіли за посиланням. Раніше Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) оголосила про посилення контролю за фінансовими операціями іноземців, зокрема українців, які ведуть бізнес у країні або здійснюють грошові перекази. Починаючи з 2025 року, такі перевірки можуть призвести до блокування банківських рахунків у разі виявлення підозрілих транзакцій або ухилення від сплати податків.

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