Если бы не украинцы, в Польше увидели бы все последствия снижения пенсионного возраста — эксперт Сегодня 18:00

Если бы не украинцы, в Польше увидели бы все последствия снижения пенсионного возраста — эксперт

Как сообщает общественный активист Петр Иконович, «фонд социального страхования спасли украинцы», пишет inPoland.net.pl.

Недавно стали известны данные ZUS, показывающие, что государство будет вынуждено субсидировать выплаты многим самозанятым людям.

Таким образом, миллионам поляков грозит «пенсионная бедность», особенно в группу риска попадают женщины.

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В частности, это объяснили тем, что существует много договоров, по которым не уплачиваются страховые взносы, а также многие самозанятые лица.

В 2023 году в Польше было 2,25 миллиона самозанятых лиц, и почти 73% не трудоустраивали ни одного работника (т.е. такие предприниматели платили взносы на медицинское страхование только за себя). Более того, в среднем самозанятый получает вдвое больше дохода и платит в три раза меньше взносов, чем наемные работники.

Эксперт говорит, что если бы самозанятые лица стали наемными работниками, то ZUS получил бы немалые средства в виде взносов, которые в дальнейшем отчисляются на пенсии.

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Эксперт подчеркнул, что роль иммигрантов очень важна. Он отметил, что «фонд социального страхования спасли украинцы». Активист пояснил, что 90% работающих в Польше украинцев платят налоги, поэтому «если бы не они, мы бы не справились».

Эту информацию подтвердил эксперт по пенсионным системам Томаш Ласоцкий. По его словам, если бы не украинцы, в Польше увидели бы все последствия снижения пенсионного возраста.

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