Украина и Польша договорились о производстве вооружения, подписали меморандум — Finance.ua

Украина и Польша договорились о производстве вооружения, подписали меморандум Сегодня 14:54 — Казна и Политика

Украина и Польша договорились о производстве вооружения, подписали меморандум

3 февраля «Украинская оборонная промышленность» и Польская оружейная группа подписали меморандум, определяющий рамочные договоренности в вопросе оборонного сотрудничества стран.

Об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В вопросе сотрудничества речь идет о:

производстве боеприпасов;

обслуживании бронетехники и артиллерии;

усилении направления ПВО.

В частности, предусмотрена наработка финансовых механизмов для привлечения инструментов и средств, предусмотренных Европейской оборонной стратегией и Европейской оборонно-промышленной программой.

Меморандум был подписан в присутствии главы Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина и Государственного секретаря Министерства обороны Республики Польша Цезары Томчика.

«Также состоялись двусторонние переговоры, в которых, кроме чиновников обеих стран и Посольства Польши, приняли участие представители оборонных компаний. Обсудили ход совместных проектов, а также обозначили перспективные направления сотрудничества — в частности, в области локализации производства польской оборонной продукции в Украине, создания совместных предприятий» и изготовления взрывчатых веществ", — добавляет ведомство.

Поддержка Украины со стороны Польши

Польша стала одним из ключевых союзников Украины с первых дней полномасштабного вторжения российской федерации, оказывая военную, гуманитарную и политическую поддержку. Варшава передала Киеву значительное количество вооружения, в том числе танки, артиллерию, бронетехнику и боеприпасы, а также способствовала обучению украинских военных. Польша активно поддерживала санкционное давление на россию, лоббировала интересы Украины на международном уровне и способствовала ее евроинтеграционным стремлениям.

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