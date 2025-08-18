Правительство готовит новую формулу расчета пенсий — Finance.ua
ру
Правительство готовит новую формулу расчета пенсий

Казна и Политика
71
Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что формулу расчета пенсий нужно пересмотреть.
По его словам, нынешняя система приводит к неравенству: пенсии людей, вышедших на заслуженный отдых в 2000 году, значительно меньше, чем у ставших пенсионерами в 2010-м.
Причина в том, что для исчисления используется разная база, которая не сопоставима.
Министерство социальной политики уже работает над обновленной формулой.
«Ожидаем соответствующих предложений и дальнейших шагов к реформированию пенсионной системы, чтобы устранить, наконец, несправедливость и обеспечить приличные пенсии украинцам», — подчеркнул нардеп.
Напомним, в июле Пенсионный фонд сообщал, что показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который учитывается для исчисления пенсии, значительно вырос. В июне 2025 г. он вырос на 2 тысячи гривен. Официальная зарплата в июне составила 22 336,81 гривны, что почти на 2 тыс. (1 981,41 гривны) больше, чем в мае — 20 355,40 гривен. Зарплата была на 18,8% больше, чем в июне прошлого года (18 806,63 гривны).
Для того чтобы иметь право на получение пенсии по возрасту, необходимо соответствующее количество лет страхового стажа.
Страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, а за периоды до его вступления в силу — в порядке, определенном ранее действующим законодательством. В подавляющем большинстве случаев — по данным из трудовой книжки.
Ранее Гетманцев заявлял, что пенсионная система в Украине требует пересмотра, а средняя пенсия должна составлять не менее 40% от средней зарплаты. Он отмечает необходимость пересмотра принципов начисления и индексации пенсий, чтобы размер выплат отражал реальный трудовой взнос человека. По его мнению, первым шагом должно стать повышение минимальной пенсии как минимум до 4 тысяч гривен.
Пенсия
