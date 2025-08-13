В правительстве рассказали о планах относительно повышения пенсионного возраста и новой пенсионной системы — Finance.ua

В правительстве рассказали о планах относительно повышения пенсионного возраста и новой пенсионной системы Сегодня 15:05 — Личные финансы

Пока вопрос повышения пенсионного возраста в правительстве не рассматривают.

Об этом рассказал Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в интервью информационному агентству «Укринформ».

«О повышении пенсионного возраста речь не идет. В рамках того, что мы планируем, вход в солидарную систему будет возможен только по достижении необходимого стажа. Лицо не сможет зайти в солидарную систему, если по специальным законам имеет право выхода на пенсию раньше. Для этого будет отдельный закон, где специальные пенсии будут переведены в профессиональные, которые будут финансироваться из дополнительных источников», — рассказал Улютин.

По его словам, правительство стремится оградить солидарную систему, вернуть к ней доверие.

Улютин отметил, что пенсионная реформа — вызов не только Минсоцполитики, но и всему государству.

«Отсутствие устойчивой модели пенсионного обеспечения порождает недоверие людей, уменьшает их желание платить взносы. Отсюда и имеем: дефицитность пенсионной системы, низкие пенсии, большое количество спецпенсий, отсутствие накопительной части», — говорит министр.

Что предлагает правительство:

гарантировать базовую государственную выплату всем достигшим 65 лет независимо от трудового стажа. Человек не должен остаться без поддержки; сделать солидарную систему действительно солидарной: сколько человек внес — столько получил; распределять только тот объем средств, который реально собран через ЕСВ в конкретном году. Это позволит создать бездефицитную систему.

«Конечно, важным компонентом должно стать введение накопительной пенсионной системы — без нее мы не сможем обеспечить достойную пенсию в долгосрочной перспективе», — подытожил он.

Напомним, ранее министерство анонсировало новую пенсионную реформу.

Среди ключевых приоритетов обновления пенсионной системы, в частности:

солидарная система будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии;

трансформация специальных пенсий в профессиональные с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования;

введение обязательной накопительной системы.

