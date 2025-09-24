Кабмин представил план реформ для Минобороны: э-ТЦК, Космические Силы и новая система рекрутинга
Во внесенной Кабинетом Министров в Верховную Раду программе деятельности правительства планируется ряд задач для Министерства обороны. В частности, правительство планирует ввести э-ТЦК, цифровизировать ВВК, сформировать обновленную модель сил обороны, включая Космические Силы, и улучшить систему подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Так, до 31 декабря 2025 года должна быть обновлена структура сил обороны в связи с созданием Космических Сил, сформирована правовая и организационная основа для их функционирования. Критерием достижения целей в 2026 году Кабмин называет, в частности, чтобы киберкомпонента и космическая компонента достигли не менее 60% операционной готовности.
Также до конца 2025 года Кабмин планирует разработать порядок подготовки граждан к национальному сопротивлению. В течение 2026 г. центры подготовки граждан к национальному сопротивлению должны быть обеспечены учебным оружием и сертифицированными инструкторами с боевым опытом.
До 30 ноября должен быть введен механизм координации строительства фортификационных и защитных сооружений.
Мобилизация и рекрутинг
Правительство намерено модернизировать инструменты прохождения службы, военного учета и мотивации граждан.
До 30 сентября 2025 года должны быть внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, «что минимизировало бы случаи привлечения к силам обороны лиц, непригодных к службе», а также принятые управленческие решения относительно рекрутинга путем масштабирования системы «Доброволец».
Также до 31 декабря будет разработана новая форма контракта для военнослужащих с расширенными условиями и новыми мотивационными факторами.
Кроме того, до 31 декабря изменится процедура бронирования военнообязанных «с учетом потребностей обороны и экономических интересов государства», внесены изменения в постановления Кабмина № 76 и № 45.
До 31 декабря будет создан электронный кабинет предприятия по ведению персонального учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Критерии достижения в 2026 году:
— до 31 декабря ежемесячно обеспечено стабильное выполнение следующих плановых показателей:
- рекрутинг граждан Украины — заключение 3500 контрактов на военную службу;
- рекрутинг иностранцев и лиц без гражданства — заключение 1000 контрактов на военную службу;
- прямая мобилизация в воинские части — привлечено путем мобилизации 2500 граждан Украины в определенные подразделения;
— до 31 марта имплементированы новые электронные процедуры бронирования военнообязанных и интегрирован э-кабинет предприятия с реестрами персонального учета.
Drone Deal из США, иностранная помощь и совместные производства
В сфере помощи партнеров правительство указывает, что до 31 декабря должно быть «обеспечено финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса партнерами на уровне не менее 5 млрд долларов США и определены приоритетные направления на 2026 год, подтверждены планы международных партнеров».
В 2026 году — до 31 декабря — должно быть обеспечено партнерское финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса на уровне не менее 10 млрд евро, в частности, в рамках механизма зачисления расходов для поддержки Украины в рамках 5-процентного взноса НАТО.
Также до 31 декабря 2026 года должно быть обеспечено партнерское финансирование украинского ОПК «в объеме вдвое больше объема финансирования в 2025 году».
До 31 декабря будет представлен в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС относительно участия Украины в проектах Космической программы ЕС «Copernicus», «События космической погоды» и «Околоземные объекты».
До 30 июня 2026 г. в Украине, по плану правительства, должны быть созданы совместные предприятия с компаниями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A, начато выполнение соглашения с США по производству и продаже беспилотных систем (Drone Deal).
Льготы для предприятий Defence City и оборонные закупки
До 30 ноября 2025 года должны быть определены критерии включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в перечень предприятий для участия в мероприятиях государственной поддержки, утвержден соответствующий перечень предприятий и впоследствии привлечена такая поддержка.
До 31 декабря будет введен в эксплуатацию Реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, используемый для идентификации и аутентификации резидентов Defence City; а также разработана закрытая электронная система оборонных закупок, интегрированная с цифровой платформой-марткетплейсом (DOT Chain (Defense). Как запланировало правительство, в 2026 году доля закупок в новой системе должна составлять не менее 60%.
Также до 31 декабря будет принято постановление о делегировании полномочий для оборонных закупок (в частности, для использования донорских средств через ГП «Агентство оборонных закупок»).
Цифровая трансформация сил обороны
Запланированные Кабмином достижения в 2025 году (до 31 декабря):
- введен электронный учет военнослужащих;
- введена в опытную эксплуатацию для ограниченного количества подразделений информационно-коммуникационная система, которая обеспечит автоматизацию учета личного состава;
- обеспечено формирование системы э-ТЦК: в мобильном приложении Резерв+ и других системах внедрены сервисы для военнообязанных, обеспечивающие уменьшение нагрузки на ТЦК на 15% в разрезе количества посетителей в месяц;
- второй этап цифровизации деятельности ВВК для военнообязанных; Медицинская информационная система ВСУ масштабируется до уровня пилотных бригад, военнослужащие которых могут пользоваться соответствующими услугами в электронном виде;
- мобильное приложение Армия+ превращается в приложение для военнослужащего на каждый день; внедрены новые сервисы: отклик на ограниченное количество предметов снабжения; получение трех документов в приложении; центр нотификаций; четыре новых услуги в разделе «Плюсы»;
- начато введение электронной системы учета причин потери техники и личного состава; тестовая эксплуатация начата в двух пилотных подразделениях.
В 2026 году Кабмин планирует, что не менее 90% военнослужащих будут являться постоянными пользователями мобильного приложения Армия+.
До 30 сентября будет представлен законопроект о регулировании инноваций в сфере обороны. Также в 2025 году Кабмин планирует до 31 октября принять постановление об использовании аэродромов государственной авиации в условиях военного положения.
