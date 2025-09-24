0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин представил план реформ для Минобороны: э-ТЦК, Космические Силы и новая система рекрутинга

Казна и Политика
83
Кабмин представил план реформ для Минобороны: э-ТЦК, Космические Силы и новая система рекрутинга
Кабмин представил план реформ для Минобороны: э-ТЦК, Космические Силы и новая система рекрутинга
Во внесенной Кабинетом Министров в Верховную Раду программе деятельности правительства планируется ряд задач для Министерства обороны. В частности, правительство планирует ввести э-ТЦК, цифровизировать ВВК, сформировать обновленную модель сил обороны, включая Космические Силы, и улучшить систему подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Так, до 31 декабря 2025 года должна быть обновлена ​​структура сил обороны в связи с созданием Космических Сил, сформирована правовая и организационная основа для их функционирования. Критерием достижения целей в 2026 году Кабмин называет, в частности, чтобы киберкомпонента и космическая компонента достигли не менее 60% операционной готовности.
Читайте также
Также до конца 2025 года Кабмин планирует разработать порядок подготовки граждан к национальному сопротивлению. В течение 2026 г. центры подготовки граждан к национальному сопротивлению должны быть обеспечены учебным оружием и сертифицированными инструкторами с боевым опытом.
До 30 ноября должен быть введен механизм координации строительства фортификационных и защитных сооружений.

Мобилизация и рекрутинг

Правительство намерено модернизировать инструменты прохождения службы, военного учета и мотивации граждан.
До 30 сентября 2025 года должны быть внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, «что минимизировало бы случаи привлечения к силам обороны лиц, непригодных к службе», а также принятые управленческие решения относительно рекрутинга путем масштабирования системы «Доброволец».
Также до 31 декабря будет разработана новая форма контракта для военнослужащих с расширенными условиями и новыми мотивационными факторами.
Читайте также
Кроме того, до 31 декабря изменится процедура бронирования военнообязанных «с учетом потребностей обороны и экономических интересов государства», внесены изменения в постановления Кабмина № 76 и № 45.
До 31 декабря будет создан электронный кабинет предприятия по ведению персонального учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Критерии достижения в 2026 году:
— до 31 декабря ежемесячно обеспечено стабильное выполнение следующих плановых показателей:
  • рекрутинг граждан Украины — заключение 3500 контрактов на военную службу;
  • рекрутинг иностранцев и лиц без гражданства — заключение 1000 контрактов на военную службу;
  • прямая мобилизация в воинские части — привлечено путем мобилизации 2500 граждан Украины в определенные подразделения;
— до 31 марта имплементированы новые электронные процедуры бронирования военнообязанных и интегрирован э-кабинет предприятия с реестрами персонального учета.

Drone Deal из США, иностранная помощь и совместные производства

В сфере помощи партнеров правительство указывает, что до 31 декабря должно быть «обеспечено финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса партнерами на уровне не менее 5 млрд долларов США и определены приоритетные направления на 2026 год, подтверждены планы международных партнеров».
В 2026 году — до 31 декабря — должно быть обеспечено партнерское финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса на уровне не менее 10 млрд евро, в частности, в рамках механизма зачисления расходов для поддержки Украины в рамках 5-процентного взноса НАТО.
Читайте также
Также до 31 декабря 2026 года должно быть обеспечено партнерское финансирование украинского ОПК «в объеме вдвое больше объема финансирования в 2025 году».
До 31 декабря будет представлен в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС относительно участия Украины в проектах Космической программы ЕС «Copernicus», «События космической погоды» и «Околоземные объекты».
До 30 июня 2026 г. в Украине, по плану правительства, должны быть созданы совместные предприятия с компаниями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A, начато выполнение соглашения с США по производству и продаже беспилотных систем (Drone Deal).

Льготы для предприятий Defence City и оборонные закупки

До 30 ноября 2025 года должны быть определены критерии включения предприятий оборонно-промышленного комплекса в перечень предприятий для участия в мероприятиях государственной поддержки, утвержден соответствующий перечень предприятий и впоследствии привлечена такая поддержка.
До 31 декабря будет введен в эксплуатацию Реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, используемый для идентификации и аутентификации резидентов Defence City; а также разработана закрытая электронная система оборонных закупок, интегрированная с цифровой платформой-марткетплейсом (DOT Chain (Defense). Как запланировало правительство, в 2026 году доля закупок в новой системе должна составлять не менее 60%.
Читайте также
Также до 31 декабря будет принято постановление о делегировании полномочий для оборонных закупок (в частности, для использования донорских средств через ГП «Агентство оборонных закупок»).

Цифровая трансформация сил обороны

Запланированные Кабмином достижения в 2025 году (до 31 декабря):
  • введен электронный учет военнослужащих;
  • введена в опытную эксплуатацию для ограниченного количества подразделений информационно-коммуникационная система, которая обеспечит автоматизацию учета личного состава;
  • обеспечено формирование системы э-ТЦК: в мобильном приложении Резерв+ и других системах внедрены сервисы для военнообязанных, обеспечивающие уменьшение нагрузки на ТЦК на 15% в разрезе количества посетителей в месяц;
  • второй этап цифровизации деятельности ВВК для военнообязанных; Медицинская информационная система ВСУ масштабируется до уровня пилотных бригад, военнослужащие которых могут пользоваться соответствующими услугами в электронном виде;
  • мобильное приложение Армия+ превращается в приложение для военнослужащего на каждый день; внедрены новые сервисы: отклик на ограниченное количество предметов снабжения; получение трех документов в приложении; центр нотификаций; четыре новых услуги в разделе «Плюсы»;
  • начато введение электронной системы учета причин потери техники и личного состава; тестовая эксплуатация начата в двух пилотных подразделениях.
В 2026 году Кабмин планирует, что не менее 90% военнослужащих будут являться постоянными пользователями мобильного приложения Армия+.
До 30 сентября будет представлен законопроект о регулировании инноваций в сфере обороны. Также в 2025 году Кабмин планирует до 31 октября принять постановление об использовании аэродромов государственной авиации в условиях военного положения.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems