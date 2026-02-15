Экономический эффект от использования публичной информации достиг 26,8 млрд гривен Сегодня 07:19 — Казна и Политика

Украина занимает 4 место по уровню зрелости открытых данных, Фото: freepik

Украина занимает 4 место по уровню зрелости открытых данных (Open Data Maturity) среди 36 стран Европы, и это подтверждает, что открытые данные стали для страны важным драйвером открытости и цифровой трансформации. Прямой экономический эффект от использования публичной информации составил 26,8 млрд гривен.

Об этом свидетельствует исследование Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Экономические показатели

«Благодаря открытым данным, украинская экономика получила миллиардные поступления, а бизнес — возможность прозрачно развиваться», — отметили в Минцифры.

Ядро рынка — компании, для которых открытые данные являются основой бизнес-модели и единственным или определяющим источником дохода, — зарабатывают около 2 млрд грн в год. Однако общая ценность для всей экономики в 13 раз больше.

Открытые данные больше всего используют:

услуги — 75%;

производство металла и металлообработка — 69%;

торговля — 67%;

сельское хозяйство — 62%;

пищевая промышленность — 57%.

В Украине функционируют 128 активных проектов, помогающих гражданам и компаниям получать достоверную информацию.

В 2022 году, несмотря на временное закрытие части реестров из-за риска безопасности, рынок перешел на гибридные модели данных для обеспечения непрерывного комплаенса и проверки контрагентов.

Открытая информация является критическим элементом прозрачности и используется для:

проверки бенефициаров и выявление связей с подсанкционными странами (рф, беларусь, Иран);

контроля за использованием государственных средств и проведение прозрачных публичных закупок;

проведения юридической и финансовой аналитики.

