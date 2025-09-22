0 800 307 555
Образовательные гарантии военнослужащим в возрасте 18−25 лет — закон вступил в силу

22 сентября 2025 года вступает в силу Закон № 4562-IX, которым нормирован вопрос образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации на особый период.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
Документ направлен на обеспечение права молодых защитников и защитниц Украины на получение образования без отрыва от исполнения воинского долга.
Теперь военнослужащие этой категории смогут учиться в учебных заведениях, не прекращая службы, а для тех, кто уже получает образование в высшем или профессиональном высшем образовании, предусмотрены дополнительные гарантии.
Кого касается

Закон распространяется на военнослужащих 18−25 лет, которые служат по контракту.
Также он предоставляет образовательные гарантии мобилизованным военным.
В то же время действие документа не распространяется на срочников и курсантов военных учебных заведений.
Справка Finance.ua:

  • После обновления мобильного приложения «Резерв+» некоторые пользователи обнаружили новый статус «требует базовой общевойсковой подготовки». Это объяснила представительница Министерства обороны Украины Галина Воловина. Появление этого уведомления указывает на отсутствие в военном реестре сведений о военно-учетной специальности конкретного лица.
  • В приложении Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу после смены места жительства.
  • Правительство планирует создать комплексную цифровую систему э-ТЦК, которая переведет основные услуги для военнообязанных и военнослужащих в онлайн. Ожидается, что это снизит нагрузку на территориальные центры комплектования примерно на 15%.
Татьяна Береговая
Payment systems