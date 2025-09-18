0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выезд мужчин 18−22 лет: стал ли он массовым и как влияет на рынок труда

35
Выезд мужчин 18−22 лет: стал ли он массовым и как влияет на рынок труда
Выезд мужчин 18−22 лет: стал ли он массовым и как влияет на рынок труда
Work.ua провел опрос среди работодателей, чтобы выяснить, компании из каких отраслей чаще сталкиваются с увольнениями молодых мужчин в результате разрешения на выезд мужчин 18−22 лет.
Напомним, 28 августа 2025 года начал действовать новый порядок пересечения госграницы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
И хотя уже прошло более 3 недель, пока нет понимания, как это решение повлияет на рынок труда и экономику страны. Например, глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что пока не стоит делать какие-либо выводы преждевременно. Однако Нацбанк планирует мониторить последствия этого решения для экономики и рынка труда.
В то же время, как отмечают специалисты, нет точных открытых данных о том, какое количество мужчин в возрасте 18−22 лет проживает в Украине и сколько из них уже покинули территорию государства.
Однако из некоторых официальных заявлений Work.ua имеет следующие цифры:
  • Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский пояснил, что в Украине проживает почти 700 тыс. мужчин в возрасте 18−22 лет, в основном это студенты. На рынке труда, по его словам, реально задействовано только 200−300 тыс. из этой группы.
  • Госпогранслужба не обнародует статистические данные по пересечению границы. Польша заявила, что за первую неделю действия разрешения более 10 000 украинцев в возрасте 18−22 приехали в страну. Об этом пишет RMF FM.

37% работодателей столкнулись с увольнениями мужчин в возрасте 18−22 лет

Как показали результаты опроса Work.ua, более трети опрошенных компаний уже ощущают отток кадров.
Выезд мужчин 18−22 лет: стал ли он массовым и как влияет на рынок труда
«Выяснилось, что среди малого бизнеса, где есть до 10 наемных работников, только 19% столкнулись с проблемой увольнения. А вот среди работодателей из более 1 000 работников об этом вызове заявили 60% респондентов», — говорится в сообщении Work.ua.
Чаще всего о наличии увольнений заявляли респонденты из следующих отраслей:
  • гостинично-ресторанный бизнес — 65% опрошенных представителей этой отрасли указали, что у их компании уже есть увольнение;
  • розничная торговля — 59%;
  • пищевая промышленность — 52%;
  • строительная промышленность и деревообработка — 47%;
  • оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт — 43%;
  • транспорт, логистика — 31%.

Доля мужчин в возрасте 18−22 лет на Work.ua уменьшается

Для общего контекста важно понимать, какое место занимает молодежь этого возраста на рынке труда и на какую работу обычно претендует.
По данным Work.ua, доля кандидатов в возрасте 18−22 лет составляет не более 16% всех соискателей. Причем в большинстве своем это женщины. Распределение по статье именно в этой возрастной группе обычно следующее: 35−38% мужчин и 62−65% женщин.
Читайте также
Однако с 26 августа доля мужчин в этой возрастной группе стала уменьшаться. В настоящее время она составляет 31%.
Если проанализировать резюме мужчин в возрасте 18−22 лет, то они ищут работу в следующих категориях:
  • «IT, компьютеры, интернет» — 14%;
  • «Продажа, закупка» — 8%;
  • «Розничная торговля» — 6%;
  • «Рабочие специальности, производство» — 6%;
  • «Секретариат, делопроизводство, АХО» — 6%;
  • «Телекоммуникации и связь» — 6%;
  • «Маркетинг, реклама, PR» — 5%;
  • «Логистика, склад, ВЭД» — 5%;
  • «Сфера обслуживания» — 5%.

Вызовы

В настоящее время в большинстве своем эксперты не берутся прогнозировать долгосрочные последствия для рынка труда. Ведь решение Кабмина может отразиться и на других категориях работников.
Так, многие работодатели опасаются, что вместе с мужчинами 18−22 лет за границу могут уехать их матери/жены/сестры, которые до этого, возможно, не планировали этого. С другой стороны, такое решение может способствовать тому, что юноши 16−17 лет будут оставаться в стране. Также в условиях дефицита кадров работодатели стали охотнее нанимать несовершеннолетних.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems