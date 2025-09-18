Выезд мужчин 18−22 лет: стал ли он массовым и как влияет на рынок труда Сегодня 12:02

Выезд мужчин 18−22 лет: стал ли он массовым и как влияет на рынок труда

Work.ua провел опрос среди работодателей, чтобы выяснить, компании из каких отраслей чаще сталкиваются с увольнениями молодых мужчин в результате разрешения на выезд мужчин 18−22 лет.

Напомним, 28 августа 2025 года начал действовать новый порядок пересечения госграницы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

И хотя уже прошло более 3 недель, пока нет понимания, как это решение повлияет на рынок труда и экономику страны. Например, глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что пока не стоит делать какие-либо выводы преждевременно. Однако Нацбанк планирует мониторить последствия этого решения для экономики и рынка труда.

В то же время, как отмечают специалисты, нет точных открытых данных о том, какое количество мужчин в возрасте 18−22 лет проживает в Украине и сколько из них уже покинули территорию государства.

Однако из некоторых официальных заявлений Work.ua имеет следующие цифры:

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский пояснил, что в Украине проживает почти 700 тыс. мужчин в возрасте 18−22 лет, в основном это студенты. На рынке труда, по его словам, реально задействовано только 200−300 тыс. из этой группы.

Госпогранслужба не обнародует статистические данные по пересечению границы. Польша заявила, что за первую неделю действия разрешения более 10 000 украинцев в возрасте 18−22 приехали в страну. Об этом пишет RMF FM.

37% работодателей столкнулись с увольнениями мужчин в возрасте 18−22 лет

Как показали результаты опроса Work.ua, более трети опрошенных компаний уже ощущают отток кадров.

«Выяснилось, что среди малого бизнеса, где есть до 10 наемных работников, только 19% столкнулись с проблемой увольнения. А вот среди работодателей из более 1 000 работников об этом вызове заявили 60% респондентов», — говорится в сообщении Work.ua.

Чаще всего о наличии увольнений заявляли респонденты из следующих отраслей:

гостинично-ресторанный бизнес — 65% опрошенных представителей этой отрасли указали, что у их компании уже есть увольнение;

розничная торговля — 59%;

пищевая промышленность — 52%;

строительная промышленность и деревообработка — 47%;

оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт — 43%;

транспорт, логистика — 31%.

Доля мужчин в возрасте 18−22 лет на Work.ua уменьшается

Для общего контекста важно понимать, какое место занимает молодежь этого возраста на рынке труда и на какую работу обычно претендует.

По данным Work.ua, доля кандидатов в возрасте 18−22 лет составляет не более 16% всех соискателей. Причем в большинстве своем это женщины. Распределение по статье именно в этой возрастной группе обычно следующее: 35−38% мужчин и 62−65% женщин.

Читайте также Действительно ли все мужчины до 23 лет могут пересекать границу — ответ юристов

Однако с 26 августа доля мужчин в этой возрастной группе стала уменьшаться. В настоящее время она составляет 31%.

Если проанализировать резюме мужчин в возрасте 18−22 лет, то они ищут работу в следующих категориях:

«IT, компьютеры, интернет» — 14%;

«Продажа, закупка» — 8%;

«Розничная торговля» — 6%;

«Рабочие специальности, производство» — 6%;

«Секретариат, делопроизводство, АХО» — 6%;

«Телекоммуникации и связь» — 6%;

«Маркетинг, реклама, PR» — 5%;

«Логистика, склад, ВЭД» — 5%;

«Сфера обслуживания» — 5%.

Вызовы

В настоящее время в большинстве своем эксперты не берутся прогнозировать долгосрочные последствия для рынка труда. Ведь решение Кабмина может отразиться и на других категориях работников.

Так, многие работодатели опасаются, что вместе с мужчинами 18−22 лет за границу могут уехать их матери/жены/сестры, которые до этого, возможно, не планировали этого. С другой стороны, такое решение может способствовать тому, что юноши 16−17 лет будут оставаться в стране. Также в условиях дефицита кадров работодатели стали охотнее нанимать несовершеннолетних.

