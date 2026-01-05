0 800 307 555
Мировые рынки заполонили китайские бензиновые авто

Технологии&Авто
Китай, переходя на электромобили внутри страны, резко нарастил экспорт бензиновых и дизельных автомобилей. Именно машины с двигателями внутреннего сгорания в настоящее время составляют большинство китайского автоэкспорта и обеспечили Пекину статус крупнейшего экспортера автомобилей в мире.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
Стремительный переход Китая на электромобили создал излишек авто, потерявших спрос на внутреннем рынке. Впрочем, вместо сворачивания производства Пекин избрал другой путь — агрессивный экспорт. В результате мировые рынки, в частности, Восточной Европы, Африки и Латинской Америки, быстро наполняются китайскими авто с двигателями внутреннего сгорания.
Хотя на глобальном уровне Китай ассоциируют прежде всего с электромобилями, именно бензиновые модели составляют около 76% его автоэкспорта. За несколько лет их экспорт вырос в разы — и именно благодаря этим машинам Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обойдя традиционных лидеров.
«Это — просчитанная стратегия. Китай целенаправленно заходит на рынки, где покупатели ориентируются на доступность, а не экологию или инновации. Так формируется лояльная аудитория, которая со временем станет потребителем и китайских электромобилей», — отметили в ведомстве.
Но добавили, что фактически Пекин играет в долгую: декарбонизуется внутри страны, а внешне еще годами будет продавать бензиновые автомобили, используя регуляторные «слепые зоны» Запада.
«Хитрый маневр позволяет Китаю одновременно очищать собственный рынок и усиливать влияние на мировой автопром», — резюмировали в СВРУ.
По материалам:
Корреспондент.net
