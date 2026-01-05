120 миллиардов: xAI Илона Маска и другие компании-гиганты залезли в долги из-за ИИ
Крупнейшие технологические гиганты мира взяли кредитов около 120 миллиардов долларов на строительство дата-центров для искусственного интеллекта. Среди них — Meta Цукерберг и xAI Илона Маска.
Финансовые институты предоставили не менее 120 миллиардов долларов в виде долгового и акционерного капитала для дата-центров ИИ.
Так, Meta завершила крупнейшее соглашение по частному кредитованию дата-центров на 30 миллиардов.
Среди сделок Oracle: около 13 миллиардов инвестиций от Blue Owl и JPMorgan в SPV, долговой пакет на 38 миллиардов для двух дата-центров, ссуда на 18 миллиардов для объекта в Нью-Мексико.
Компания xAI Маска строит подобную структуру в рамках привлечения 20 миллиардов, включая до 12,5 миллиарда долларов долга. Средства используются для покупки графических процессоров Nvidia и их аренды для xAI.
При этом не все крупные компании присоединились к этой тенденции. Google, Microsoft и Amazon, у которых был большой бизнес дата-центров еще до бума ИИ, продолжают финансировать строительство за счет собственных наличных денег.
