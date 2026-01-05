0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

120 миллиардов: xAI Илона Маска и другие компании-гиганты залезли в долги из-за ИИ

Технологии&Авто
29
120 миллиардов: xAI Илона Маска и другие компании-гиганты залезли в долги из-за ИИ
120 миллиардов: xAI Илона Маска и другие компании-гиганты залезли в долги из-за ИИ
Крупнейшие технологические гиганты мира взяли кредитов около 120 миллиардов долларов на строительство дата-центров для искусственного интеллекта. Среди них — Meta Цукерберг и xAI Илона Маска.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на FT.
Финансовые институты предоставили не менее 120 миллиардов долларов в виде долгового и акционерного капитала для дата-центров ИИ.
Так, Meta завершила крупнейшее соглашение по частному кредитованию дата-центров на 30 миллиардов.
Читайте также
Среди сделок Oracle: около 13 миллиардов инвестиций от Blue Owl и JPMorgan в SPV, долговой пакет на 38 миллиардов для двух дата-центров, ссуда на 18 миллиардов для объекта в Нью-Мексико.
Компания xAI Маска строит подобную структуру в рамках привлечения 20 миллиардов, включая до 12,5 миллиарда долларов долга. Средства используются для покупки графических процессоров Nvidia и их аренды для xAI.
При этом не все крупные компании присоединились к этой тенденции. Google, Microsoft и Amazon, у которых был большой бизнес дата-центров еще до бума ИИ, продолжают финансировать строительство за счет собственных наличных денег.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems