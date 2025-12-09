Китайские продажи авто демонстрируют наибольший спад за 10 месяцев Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

Китайские продажи авто демонстрируют наибольший спад за 10 месяцев

Продажи автомобилей в Китае в ноябре упали на 8,5% против показателей прошлого года, что стало вторым падением подряд и самым большим за прошедшие 10 месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

В общей сложности было продано 2,24 млн автомобилей, после сокращения продаж на 0,8% в октябре.

Секретарь генерального секретариата ассоциации Цуй Донгшу назвал это «аномальным» явлением, поскольку обычно в конце года продажи автомобилей растут. Похожая ситуация наблюдалась только в 2008 году во время экономического давления на потребление.

Падение общих продаж в ноябре связывают с уменьшением государственных субсидий в конце года, снижением продаж бензиновых автомобилей и высокой базой в прошлом году. Однако аналитики ожидают роста годовых продаж на 5%.

В то же время, продажи электромобилей и гибридных автомобилей составляли рекордные 58,9% от общего объема продаж. По официальным данным, субсидированные обмены классических автомобилей на электрокары и гибридные автомобили достигли 11,2 миллионов единиц за первые 11 месяцев года.

Аналитики китайской финансовой группы CMBI прогнозируют, что в 2026 году продажи автомобилей останутся практически неизменными, несмотря на обострение конкуренции на китайском рынке и «возможный рекордный выпуск новых моделей».

Отмечается, что продажи Tesla в Китае в прошлом месяце выросли до 73 145 единиц после падения до трехлетнего минимума в 26 006 в октябре.

Между тем рост экспорта автомобилей из Китая в ноябре составил 52,4% по сравнению с 27,7% в октябре. Ожидается, что основной прирост экспорта в следующем году обеспечат электромобили и гибриды, которые, по прогнозам, достигнут 2,83 млн. единиц, что на 40% больше, чем в этом году.

