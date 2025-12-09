0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайские продажи авто демонстрируют наибольший спад за 10 месяцев

Технологии&Авто
1
Китайские продажи авто демонстрируют наибольший спад за 10 месяцев
Китайские продажи авто демонстрируют наибольший спад за 10 месяцев
Продажи автомобилей в Китае в ноябре упали на 8,5% против показателей прошлого года, что стало вторым падением подряд и самым большим за прошедшие 10 месяцев.
Об этом сообщает Reuters.
В общей сложности было продано 2,24 млн автомобилей, после сокращения продаж на 0,8% в октябре.
Секретарь генерального секретариата ассоциации Цуй Донгшу назвал это «аномальным» явлением, поскольку обычно в конце года продажи автомобилей растут. Похожая ситуация наблюдалась только в 2008 году во время экономического давления на потребление.
Читайте также
Падение общих продаж в ноябре связывают с уменьшением государственных субсидий в конце года, снижением продаж бензиновых автомобилей и высокой базой в прошлом году. Однако аналитики ожидают роста годовых продаж на 5%.
В то же время, продажи электромобилей и гибридных автомобилей составляли рекордные 58,9% от общего объема продаж. По официальным данным, субсидированные обмены классических автомобилей на электрокары и гибридные автомобили достигли 11,2 миллионов единиц за первые 11 месяцев года.
Аналитики китайской финансовой группы CMBI прогнозируют, что в 2026 году продажи автомобилей останутся практически неизменными, несмотря на обострение конкуренции на китайском рынке и «возможный рекордный выпуск новых моделей».
Читайте также
Отмечается, что продажи Tesla в Китае в прошлом месяце выросли до 73 145 единиц после падения до трехлетнего минимума в 26 006 в октябре.
Между тем рост экспорта автомобилей из Китая в ноябре составил 52,4% по сравнению с 27,7% в октябре. Ожидается, что основной прирост экспорта в следующем году обеспечат электромобили и гибриды, которые, по прогнозам, достигнут 2,83 млн. единиц, что на 40% больше, чем в этом году.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems