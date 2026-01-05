Лидеры украинского рынка новых легковых автомобилей в 2025 году Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Лидеры украинского рынка новых легковых автомобилей в 2025 году

В течение декабря 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 11.1 тыс. новых легковых автомобилей. В годовом исчислении по сравнению с декабрем 2024 года продажи выросли на 113.1%. Если сравнивать с ноябрем 2025 года, прирост составил 43.3%. Резкий рост объясняется волной покупки электромобилей в конце года. Покупатели пытались успеть до завершения 2025 года, чтобы избежать уплаты НДС, что увеличивает стоимость автомобиля минимум на 20%.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Подавляющее большинство новых легковых автомобилей в декабре было импортировано из-за границы. Доля импортных автомобилей составляла 98% или 10 845 машин. Доля автомобилей, произведенных в Украине, составила 2% или 223 единицы.

Итоги 2025 года

За 2025 год на первую регистрацию был поставлен 79 501 новый легковой автомобиль. Это на 15,6% больше, чем в 2024 году.

Из этого количества 77 674 авто было импортировано. Еще 1827 машин имели VIN-коды украинских предприятий, которые осуществляли частичную сборку или переоборудование новых легковушек.

Лидеры среди производителей

По итогам 2025 года лидером украинского рынка новых автомобилей стал китайский производитель BYD. Компания наращивала объемы продаж за год и неоднократно возглавляла месячные рейтинги. Отрыв от Toyota был минимальным и составил около 200 автомобилей.

Аналитики обращают внимание на то, что BYD занял первое место без официального представительства в Украине, сети сервисных центров, гарантированной поставки запчастей и полноценной локальной поддержки программного обеспечения.

Среди моделей китайского производства в рейтинге представлены BYD Song Plus и Zeekr 7X, а также Volkswagen ID.Unyx. Верхние позиции таблицы по-прежнему занимают Renault Duster и Toyota RAV4. В целом в модельном зачете преобладают европейские, японские и корейские автомобили.

В сегменте премиальных брендов в 2025 году украинский автопарк пополнился 2 Lamborghini, 8 Aston Martin, 20 Bentley, 26 Rolls-Royce, 32 Maserati и 793 Porsche.

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером прошлого года стал кроссовер Skoda Karoq (938 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».

