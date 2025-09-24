Канада выделяет 92 млн грн на усиление кибербезопасности Украины Сегодня 16:24 — Казна и Политика

Канада выделяет 92 млн грн на усиление кибербезопасности Украины

Канада выделяет Украине 92 млн гривен на усиление кибербезопасности в рамках нового пакета помощи Таллиннского механизма. Инициатива объединяет 12 стран и координирует поддержку укрепления киберустойчивости государства.

Об этом пишет Минцифры

«Партнеры выделяют новый пакет помощи в рамках Таллиннского механизма — международной инициативы, которая координирует помощь от 12 стран в укреплении киберустойчивости» — говорится в сообщении.

Средства будут направлены на усиление защиты критической инфраструктуры, противодействие киберугрозам, закупку оборудования и создание систем обнаружения и предотвращения атак.

Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования.

Государственная судебная администрация;

Чернобыльская АЭС;

Государственная пограничная служба Украины.

Финансирование будет поступать через US Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) — организация, имеющая опыт внедрения проектов технической помощи в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.