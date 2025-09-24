Канада выделяет 92 млн грн на усиление кибербезопасности Украины
Канада выделяет Украине 92 млн гривен на усиление кибербезопасности в рамках нового пакета помощи Таллиннского механизма. Инициатива объединяет 12 стран и координирует поддержку укрепления киберустойчивости государства.
Об этом пишет Минцифры.
«Партнеры выделяют новый пакет помощи в рамках Таллиннского механизма — международной инициативы, которая координирует помощь от 12 стран в укреплении киберустойчивости» — говорится в сообщении.
Средства будут направлены на усиление защиты критической инфраструктуры, противодействие киберугрозам, закупку оборудования и создание систем обнаружения и предотвращения атак.
Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования.
- Государственная судебная администрация;
- Чернобыльская АЭС;
- Государственная пограничная служба Украины.
Финансирование будет поступать через US Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) — организация, имеющая опыт внедрения проектов технической помощи в Украине.
