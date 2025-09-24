0 800 307 555
ру
С 1 октября вводятся требования минимального размера зарплаты: кого это касается

Казна и Политика
С 1 октября 2025 года для субъектов хозяйствования, которые в розницу торгуют алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет и горючим, вводятся требования относительно минимального размера средней ежемесячной заработной платы или общего месячного налогооблагаемого дохода.
Об этом пишет sud.ua.
Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 4536-IX, которым обновлены нормы Закона № 3817-IX, пишет Государственная налоговая служба.
Начиная с 1 октября, субъекты хозяйствования, получившие лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, сидром и перри (без добавления спирта), табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, и горючим для осуществления соответствующей деятельности на основании указанных лицензий, должны соблюдать требования, предусмотренные частями 13 и 14 статьи 42 закона № 3817.
Размер средней ежемесячной заработной платы, начисленной субъектом хозяйствования / общего месячного облагаемого налогом дохода субъекта хозяйствования, зарегистрированного как физическое лицо — предприниматель, не имеющий наемных работников, должен составлять не менее чем:
  • 1,5 минимальных заработных плат при одновременном соблюдении следующих условий для всех мест розничной торговли:
— их расположение — за пределами населенных пунктов — административных центров областей и г. Киева и г. Севастополя на расстоянии от 50 километров;
— площадь торгового зала — до 500 квадратных метров;
  • 2 минимальные заработные платы для всех других субъектов хозяйствования, где места торговли не соответствуют указанным выше условиям.
«Невыполнение этих требований приведет к прекращению действия лицензии.
Расчет размера средней ежемесячной заработной платы или размера общего месячного налогооблагаемого дохода субъекта хозяйствования осуществляется за период, начиная со дня вступления в силу Закона № 4536″, — заявили в ГНС.
Также там подчеркнули, что прекращение действия лицензии применяется при обнаружении по результатам проверки контролирующим органом факта, зафиксированного в акте проверки, относительно несоответствия в течение трех полных календарных месяцев подряд в период действия лицензии:
— размера средней ежемесячной заработной платы, начисленной предприятием, — размеру, определенному частью тринадцатой статьи 42 Закона № 3817-IX;
— размера общего месячного облагаемого налогом дохода субъекта хозяйствования, зарегистрированного как физическое лицо — предприниматель, не имеющий наемных работников, — размеру, определенному частью четырнадцатой статьи 42 Закона № 3817-IX.
По материалам:
Finance.ua
