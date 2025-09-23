Нужно ли Украине еще $8,7 млрд в этом году — Пидласа объяснила Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Нужно ли Украине еще $8,7 млрд в этом году — Пидласа объяснила

почти $9 млрд в 2025 году. Как сообщила народный депутат и председатель комитета по бюджету Роксолана Пидласа, в медиа появилась информация о том, что Украине нужно

Как пишет Пидласса, это не совсем так.

Потребность во внешнем финансовом бюджете на 2025 год — $39,3 млрд, и она пока не изменилась в течение года.

$30,6 млрд — это деньги, которые уже поступили на счета правительства в Нацбанке.

$8,7 млрд — это деньги, о которых есть договоренность и они поступят от партнеров в 2025 году. Это покрытая потребность.

«Действительно, существует вероятность внесения новых изменений в Бюджет-2025, внесенных для увеличения расходов на сектор нацбезопасности и обороны. Но прежде чем это станет возможным, Украине нужно достичь договоренностей с использованием ЕС денег ERA loans („50 миллиардов от G7“) на нужды обороны. Если правительство достигнет согласия с Еврокомиссией ЕС, это все равно будет покрытая потребность - потому что это часть кредитов ERA от ЕС и так должна поступить в этом году», — написала она.

Как отметила Пидласа, непокрытая потребность в объемах внешней помощи — деньги, которые нужно найти — пока допущены только до 2026 года и составляют $18,1 млрд.

Ранее Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа объяснила, какой дефицит бюджета Украины планируется покрыть за счет международной поддержки от партнеров.

«Когда мы говорим о 60 млрд долл., которые поступают через государственный бюджет — пока что мы можем покрывать средства из собственных ресурсов», — сказала Пидласа. По ее словам, в дефицит государственного бюджета попадают все невоенные расходы, в том числе образование, медицина, социальные выплаты и заработные платы госслужащих, расходы на восстановление уничтоженного имущества из-за войны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил , что правительство может обратиться в парламент с предложением пересмотреть бюджет на 2025 год и увеличить финансирование сектора безопасности и обороны.

«Да, действительно, есть такая вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз, увеличивая ресурс сектора безопасности обороны. Это решение вызвано ситуацией на поле боя», — сказал Марченко.

Продолжаются консультации с представителями оборонного сектора, министром обороны и первым вице-премьер-министром относительно оптимального распределения дополнительных расходов.

