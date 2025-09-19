0 800 307 555
Министр финансов допустил новое увеличение бюджета для сектора обороны

Казна и Политика
2
Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что правительство может обратиться в парламент с предложением пересмотреть бюджет на 2025 год и увеличить финансирование сектора безопасности и обороны.
Об этом министр заявил во время часа вопросов правительству, передает Укринформ.
«Да, действительно, есть такая вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз, увеличивая ресурс сектора безопасности обороны. Это решение вызвано ситуацией на поле боя», — сказал Марченко.
Продолжаются консультации с представителями оборонного сектора, министром обороны и первым вице-премьер-министром относительно оптимального распределения дополнительных расходов.
«У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность. Есть ресурс для обеспечения финансирования. Вопрос только в формате поддержки и в то время, когда мы обратимся в парламент», — отметил министр.
Напомним, по словам народного депутата Ярослава Железняка, в государственном бюджете на следующий год на разнообразные выплаты предусмотрено больше средств, чем на зарплаты военным. По его словам, на денежное довольствие и другие выплаты военнослужащим заложено 1,143 трлн грн. Это на 17,15 млрд грн больше, чем в 2025 году. В то же время, напомнил депутат, в текущем году уже есть дефицит в 300 млрд грн.
Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире. Год назад 1 день войны стоил украинскому бюджету $140 млн, сейчас война стоит $172 млн каждый день. В то же время, в прошлом году россия потратила $150 млрд на войну с Украиной.
Payment systems