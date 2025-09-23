Размер новой программы с МВФ предварительно оценили в $8 млрд — Bloomberg Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Международный валютный фонд убедил правительство Украины существенно увеличить прогноз относительно дополнительного финансирования, которое потребуется стране до конца 2027 года в условиях затяжной войны с россией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что первоначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования почти в 38 млрд долларов. Однако после консультаций с МВФ эта цифра выросла примерно до 65 млрд долларов.

Ранее Bloomberg сообщал, что правительство Украины и МВФ имели разные оценки относительно того, сколько дополнительных средств стране придется привлечь от партнеров в ближайшие годы для финансирования военных нужд.

Разногласия возникли на фоне переговоров по новой четырехлетней программе с МВФ, которую Украина стремится согласовать до конца года. Большую часть финансирования в рамках нынешней программы на 15,5 млрд долларов, действующей до 2027 года, Киев уже использовал.

По данным источников, согласованные расчеты уже передали Европейской комиссии. ЕС как главный донор Украины планирует профинансировать значительную часть потребности за счет замороженных российских активов.

В МВФ выражают осторожность по отношению к украинским оценкам, ведь война заставляет страну наращивать военные расходы, что создает риски для финансовой стабильности. Ситуацию усложняет и снижение готовности США продолжать помощь.

Размер новой программы с МВФ пока официально не обсуждали. Предварительно речь идет об около 8 млрд долларов. Параметры программы МВФ и правительство Украины планируют обсудить в ноябре.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко сообщал , что Украина предварительно оценивает потребность во внешнем финансировании на период действия новой 4-летней программы с Международным валютным фондом (МВФ) в $150−170 млрд. Переговоры по этой программе начались в сентябре.

Ранее Украина передала миссии Международного валютного фонда письмо с запросом о новой программе сотрудничества.

