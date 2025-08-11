Правоохранители разоблачили злоупотребления во время выплат военным на 34 млн грн — Finance.ua

Правоохранители разоблачили злоупотребления во время выплат военным на 34 млн грн 11.08.2025, 02:04 — Криминал

Специализированные прокуратуры в сфере обороны выявили факты злоупотреблений при начислении и выплате военнослужащим денежного довольствия — государство потеряло более 34 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Среди фигурантов дел: два заместителя командира воинской части, командир роты, главный бухгалтер воинской части и т. д.

Сумма нанесенного государству ущерба в указанных уголовных производствах составляет более 34 млн грн, из них более 25 млн грн — это средства, незаконно начисленные и выплаченные как «боевые». На самом деле лица, получавшие эти средства, не находились на «нуле».

К примеру, привлечен к ответственности бывший командир военного формирования, который не обеспечил надлежащего контроля за законностью выплаты подчиненным дополнительных вознаграждений за участие в отпоре вооруженной агрессии, в результате чего им безосновательно начислены средства на общую сумму более 15 млн гривен.

Также при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачена организованная группа, в которую входили должностное лицо финансово-экономического отдела воинской части, а также офицеры и сержанты структурного подразделения. Подозреваемые безосновательно насчитали себе денежные выплаты более чем на 5 млн грн.

Указанным лицам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Готовятся ходатайства об избрании мер пресечения. За совершение противоправных действий виновным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, завершено досудебное расследование в 7 уголовных производствах в отношении 7 человек по фактам злоупотреблений с бюджетными средствами. Обвинительные акты направлены в суд.

