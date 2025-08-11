Правоохранители разоблачили злоупотребления во время выплат военным на 34 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правоохранители разоблачили злоупотребления во время выплат военным на 34 млн грн

Криминал
6
Правоохранители разоблачили злоупотребления во время выплат военным на 34 млн грн
Правоохранители разоблачили злоупотребления во время выплат военным на 34 млн грн
Специализированные прокуратуры в сфере обороны выявили факты злоупотреблений при начислении и выплате военнослужащим денежного довольствия — государство потеряло более 34 миллионов гривен.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Среди фигурантов дел: два заместителя командира воинской части, командир роты, главный бухгалтер воинской части и т. д.
Читайте также
Сумма нанесенного государству ущерба в указанных уголовных производствах составляет более 34 млн грн, из них более 25 млн грн — это средства, незаконно начисленные и выплаченные как «боевые». На самом деле лица, получавшие эти средства, не находились на «нуле».
К примеру, привлечен к ответственности бывший командир военного формирования, который не обеспечил надлежащего контроля за законностью выплаты подчиненным дополнительных вознаграждений за участие в отпоре вооруженной агрессии, в результате чего им безосновательно начислены средства на общую сумму более 15 млн гривен.
Читайте также
Также при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачена организованная группа, в которую входили должностное лицо финансово-экономического отдела воинской части, а также офицеры и сержанты структурного подразделения. Подозреваемые безосновательно насчитали себе денежные выплаты более чем на 5 млн грн.
Указанным лицам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Готовятся ходатайства об избрании мер пресечения. За совершение противоправных действий виновным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, завершено досудебное расследование в 7 уголовных производствах в отношении 7 человек по фактам злоупотреблений с бюджетными средствами. Обвинительные акты направлены в суд.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems