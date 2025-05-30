В Николаевской области руководство воинской части разоблачили на незаконном начислении почти 8 миллионов боевых выплат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Николаевской области руководство воинской части разоблачили на незаконном начислении почти 8 миллионов боевых выплат

Криминал
15
В Николаевской области руководство воинской части разоблачили на незаконном начислении почти 8 миллионов боевых выплат
В Николаевской области руководство воинской части разоблачили на незаконном начислении почти 8 миллионов боевых выплат, Фото: dbr.gov.ua
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему незаконного начисления боевых выплат в воинской части Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По документам более полусотни военных якобы принимали участие в боевых действиях, хотя на самом деле не находились в районах ведения войны. В результате государство потеряло почти 8 миллионов гривен.
Читайте также
Незаконная схема действовала в течение марта-июня 2024 года в одной из воинских частей Николаевской области. Организовал ее начальник штаба совместно с братом, занимавшим должность руководителя одного из подразделений этой части, и своим помощником. Они подделали документацию, что вместе с полсотней других военнослужащих части якобы принимали участие в боевых действиях.
Начальник штаба, организовавший противоправную схему, и его пособники, уведомлены о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должностей.
За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems