В Николаевской области руководство воинской части разоблачили на незаконном начислении почти 8 миллионов боевых выплат — Finance.ua

В Николаевской области руководство воинской части разоблачили на незаконном начислении почти 8 миллионов боевых выплат Сегодня 10:45 — Криминал

В Николаевской области руководство воинской части разоблачили на незаконном начислении почти 8 миллионов боевых выплат, Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему незаконного начисления боевых выплат в воинской части Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По документам более полусотни военных якобы принимали участие в боевых действиях, хотя на самом деле не находились в районах ведения войны. В результате государство потеряло почти 8 миллионов гривен.

Незаконная схема действовала в течение марта-июня 2024 года в одной из воинских частей Николаевской области. Организовал ее начальник штаба совместно с братом, занимавшим должность руководителя одного из подразделений этой части, и своим помощником. Они подделали документацию, что вместе с полсотней других военнослужащих части якобы принимали участие в боевых действиях.

Начальник штаба, организовавший противоправную схему, и его пособники, уведомлены о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должностей.

За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы.

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