В Донецкой области задержали комбата, который за 40 тыс. грн взятки насчитывал подчиненным безосновательные «боевые» — Finance.ua
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В Донецкой области задержали комбата, который за 40 тыс. грн взятки насчитывал подчиненным безосновательные «боевые»

Криминал
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В Донецкой области задержали комбата, который за 40 тыс. грн взятки насчитывал подчиненным безосновательные «боевые»
В Донецкой области задержали комбата, который за 40 тыс. грн взятки насчитывал подчиненным безосновательные «боевые», Фото: gp.gov.ua
Командир батальона одной из дислоцируемых на Донбассе бригад наладил незаконный заработок на вымышленных «боевых» выплатах. Ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды, в сочетании с ее вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, командир батальона требовал у подчиненных военнослужащих по 40 тыс. грн за начисление «боевых». В случае неуплаты этой суммы подозреваемый угрожал переводом в пехоту в районы ведения боевых действий. Только за март 2025 года командир незаконно получил 920 тыс. грн.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Правоохранители задержали его при получении неправомерной выгоды. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 50 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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