В Донецкой области задержали комбата, который за 40 тыс. грн взятки насчитывал подчиненным безосновательные «боевые» — Finance.ua

В Донецкой области задержали комбата, который за 40 тыс. грн взятки насчитывал подчиненным безосновательные «боевые»
Командир батальона одной из дислоцируемых на Донбассе бригад наладил незаконный заработок на вымышленных «боевых» выплатах. Ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды, в сочетании с ее вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, командир батальона требовал у подчиненных военнослужащих по 40 тыс. грн за начисление «боевых». В случае неуплаты этой суммы подозреваемый угрожал переводом в пехоту в районы ведения боевых действий. Только за март 2025 года командир незаконно получил 920 тыс. грн.
Правоохранители задержали его при получении неправомерной выгоды. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 50 млн грн.
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