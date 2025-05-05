В Донецкой области задержали комбата, который за 40 тыс. грн взятки насчитывал подчиненным безосновательные «боевые» — Finance.ua

В Донецкой области задержали комбата, который за 40 тыс. грн взятки насчитывал подчиненным безосновательные «боевые» Сегодня 18:10 — Криминал

В Донецкой области задержали комбата, который за 40 тыс. грн взятки насчитывал подчиненным безосновательные «боевые», Фото: gp.gov.ua

Командир батальона одной из дислоцируемых на Донбассе бригад наладил незаконный заработок на вымышленных «боевых» выплатах. Ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды, в сочетании с ее вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, командир батальона требовал у подчиненных военнослужащих по 40 тыс. грн за начисление «боевых». В случае неуплаты этой суммы подозреваемый угрожал переводом в пехоту в районы ведения боевых действий. Только за март 2025 года командир незаконно получил 920 тыс. грн.

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали его при получении неправомерной выгоды. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 50 млн грн.

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