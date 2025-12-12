НАБУ и САП разоблачили хищение 24 млн грн в Измаильском морском порту
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, которая в 2022—2023 годах завладела более 24 млн грн государственного предприятия «Измаильский морской торговый порт». Участники схемы завышали стоимость оборудования и товаров при закупках.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Как работала схема
К сделке привлекли директора порта и представителей частных компаний-поставщиков, подконтрольных организатору. Последний фактически выполнял роль руководителя, а его подчиненные отвечали за технические и финансовые вопросы.
Участники группы имели доступ к служебной информации о будущих закупках и заранее определяли победителей торгов.
Подконтрольные фирмы самостоятельно проводили переговоры с производителями, готовили технические требования и тендерную документацию вместо порта. В документы включались дискриминационные условия, чтобы устранить реальных участников. Также они подавали завышенные предложения по увеличению ожидаемой стоимости закупок и совершали другие согласованные антиконкурентные действия.
В результате ведущие производители и дилеры не участвовали в закупках, а товары поставлялись «своими» фирмами по завышенным ценам.
Вырученные от порта средства участники схемы переводили на счета собственных предприятий и ФЛП, после чего снимали наличными и распределяли между собой.
Предварительная оценка нанесенного ущерба — более 24 млн грн.
Все члены организованной группы уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
