Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн

Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн, Фото: ssu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура ликвидировали масштабную схему присвоения оборонных средств, действовавшую в двух регионах Украины. Фигуранты разворовали 102 млн бюджетных гривен на производстве динамической защиты для танков ВСУ.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Отмечается, что в Запорожье и Днепропетровской области разоблачили организаторов сделки: коммерческого директора госпредприятия, его экс-главу и владельца компании-подрядчика.

Как действовала схема

Как установило расследование, в апреле 2022 года государственный завод заключил контракт с Минобороны Украины на срочную закупку комплексов динамической защиты для отечественных танков.
Снаряженная бронетехника должна была безотлагательно стать «в строй» и отправиться из заводских цехов прямо в зону боевых действий по разным направлениям фронта.
Однако вместо немедленного выполнения оборонного заказа главный фигурант, возглавлявший тогда предприятие-производителя, организовал хищение бюджетных средств.
Для реализации сделки он привлек коммерческого директора завода и учредителя подрядной компании, с которой подписал договор на приобретение комплектующих для бронезащиты по ценам втрое выше рыночных.
Полученную «разницу» дельцы вывели в тень через сеть подконтрольных фирм для дальнейшего распределения между участниками преступной схемы.

Оглашение подозрений и последующие процессуальные действия

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация и компьютерная техника, используемая в незаконных действиях.
На основании собранных доказательств трое организаторов преступления поставлены в известность о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
Подозреваемый экс-глава оборонного завода уже находится под стражей в рамках ранее начатого расследования по фактам производства бракованных минометных снарядов. Напомним, что следователи СБУ задержали его в конце апреля этого года.
Вопрос меры пресечения в отношении других фигурантов решается.
По материалам:
Finance.ua
