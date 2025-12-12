Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн Сегодня 03:21 — Криминал

Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн, Фото: ssu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура ликвидировали масштабную схему присвоения оборонных средств, действовавшую в двух регионах Украины. Фигуранты разворовали 102 млн бюджетных гривен на производстве динамической защиты для танков ВСУ.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что в Запорожье и Днепропетровской области разоблачили организаторов сделки: коммерческого директора госпредприятия, его экс-главу и владельца компании-подрядчика.

Как действовала схема

Как установило расследование, в апреле 2022 года государственный завод заключил контракт с Минобороны Украины на срочную закупку комплексов динамической защиты для отечественных танков.

Снаряженная бронетехника должна была безотлагательно стать «в строй» и отправиться из заводских цехов прямо в зону боевых действий по разным направлениям фронта.

Однако вместо немедленного выполнения оборонного заказа главный фигурант, возглавлявший тогда предприятие-производителя, организовал хищение бюджетных средств.

Для реализации сделки он привлек коммерческого директора завода и учредителя подрядной компании, с которой подписал договор на приобретение комплектующих для бронезащиты по ценам втрое выше рыночных.

Полученную «разницу» дельцы вывели в тень через сеть подконтрольных фирм для дальнейшего распределения между участниками преступной схемы.

Оглашение подозрений и последующие процессуальные действия

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация и компьютерная техника, используемая в незаконных действиях.

На основании собранных доказательств трое организаторов преступления поставлены в известность о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Подозреваемый экс-глава оборонного завода уже находится под стражей в рамках ранее начатого расследования по фактам производства бракованных минометных снарядов. Напомним, что следователи СБУ задержали его в конце апреля этого года.

Вопрос меры пресечения в отношении других фигурантов решается.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.