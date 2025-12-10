0 800 307 555
ру
Ущерб более 900 тыс грн: чиновники «Укрспецторга» продавали списанные военные корабли

Криминал
Полиция Киева разоблачила схему продажи списанных военных кораблей в качестве металлолома по заниженной стоимости, что причинило государству ущерб более чем на 900 тыс грн.
Подозрения вручили чиновнику Минобороны и еще двум работникам госпредприятия «Укрспецторг».
Об этом идет речь в сообщении на сайте Нацполиции.
Правоохранители установили, что один из чиновников Минобороны вместе с двумя представителями уполномоченного предприятия ГСП «Укрспецторг» организовали незаконную продажу шести морских судов, списанных с баланса Военно-морских сил ВСУ из-за неудовлетворительного технического состояния и устарелости. Они подлежали утилизации.
По данным следствия, главный фигурант, будучи в должности начальника отдела утилизации военного имущества Минобороны, создал условия для продажи судов коммерческой структуре. Речь идет о шести списанных кораблях, в том числе «Фастов», «Евпатория», «Борщев» и других.
Суда вместо утилизации искусственно перевели в самую низкую категорию для реализации в качестве металлолома.
В дальнейшем фигуранты обеспечили заниженную оценку стоимости кораблей и формальный конкурс, победителем которого заранее была выбрана частная фирма. Стоимость металла умышленно занизили в несколько раз по сравнению с рыночной, что дало возможность покупателю извлечь значительную выгоду.
В результате выбранное сообщниками предприятие получило неправомерную выгоду, а государству нанесен ущерб более чем на 900 тыс грн.
По материалам:
Економічна Правда
