Лидеры по поступлениям туристического сбора в 2025 году

За восемь месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило 219,5 млн грн туристического сбора. Это на 35,1% больше, чем в прошлом году, то есть плюс 57 млн грн. Для сравнения, в январе-августе 2024 года сумма составила 162,5 млн грн.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В налоговой напомнили, что туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах проживания.

Налоговые агенты, то есть предприятия, предоставляющие услуги по размещению, перечисляют средства в местные бюджеты. Их список публикуется на сайтах местных советов.

Больше всего туристического сбора уплатили:

Киев — 50,9 млн грн;

Львовская область — 40,5 млн грн;

Ивано-Франковская область — 31,3 млн грн;

Закарпатская область — 19,6 млн грн.

Ставки сбора

Размер туристического сбора определяют местные советы самостоятельно за каждые сутки:

до 0,5% от минимальной зарплаты для граждан Украины,

до 5% для иностранцев.

Напомним, ранее Опендатабот сообщал , что в первой половине 2025 года туристический сбор в Украине принес местным бюджетам 142,6 миллиона гривен. Это на треть больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2021 году. Эксперты прогнозируют, что год может стать рекордным по объемам поступлений, ведь главный туристический сезон приходится на второе полугодие. В то же время, официальная статистика не отражает полной картины. Не все владельцы жилья, сдающие туристам свои жилища, работают официально, состоят на учете, принимают официальные платежи и, соответственно, платят сбор.

Большинство европейских стран ввели туристические налоги — специальный сбор с туристов. Именно они могут стать неприятным сюрпризом, прибавив неожиданных расходов у вашему бюджету в путешествии.

