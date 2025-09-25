Правительство рассматривает мораторий на отключение за долги коммунальных услуг в прифронтовых общинах
Для стабильного прохождения отопительного сезона правительство готовит решение о запрете на отключение водо- и электроснабжения в прифронтовых общинах за долги.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает пресс-служба Минрегиона.
Среди инициатив, которые готовит правительство — мораторий на отключение водо- и электроснабжения в прифронтовых общинах за долги. Также разрабатывается решение о компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение. Это позволит теплокоммунэнерго своевременно начать отопительный сезон и обеспечить стабильную работу.
«Стабильное прохождение отопительного сезона для территорий, которые ежедневно под обстрелами — это об устойчивости общин в сверхсложных условиях. Мы готовим решения, которые позволят людям быть уверенными, что тепло и свет останутся доступными даже в этих реалиях», — подчеркнул Кулеба.
По его словам, акцент сделан на создании сети распределенной генерации, особенно в прифронтовых районах. Уже смонтированы и готовы к работе 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные с общей мощностью около 700 МВт.
В общей сложности по стране к зиме подготовлены более 129 тысяч жилых домов, а готовность основных объектов социальной инфраструктуры превышает 90%.
С начала лета из зон активных боевых действий эвакуированы около 100 тысяч человек.
«Мы координируем работу с министерствами, областными администрациями, ГСЧС, полицией, социальными службами и гуманитарными организациями. Важно, чтобы у всех, кто покидает опасную территорию, был четкий маршрут, сопровождение и возможность получить комплексную помощь», — подчеркнул Кулеба.
Для этого по стране разворачивается сеть мест временного проживания. Совместно с Минсоцполитики внедряются цифровые инструменты, позволяющие быстрее и удобнее организовывать интеграцию людей на новых местах.
Напомним, начало отопительного сезона 2025−2026 ожидается примерно в середине октября, но все зависит от погодных условий. В частности, согласно законодательству, тепло дают, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет восемь градусов или ниже. Однако местные власти могут начать раньше отапливать больницы, школы и садики при необходимости, даже если основной отопительный сезон еще не начался. Отопительный сезон первой начинает Ровенская область.
