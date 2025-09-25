ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины объемом до 130 млрд евро Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» до 130 миллиардов евро. Окончательная сумма будет определена после оценки потребностей в финансировании Украины на 2026−2027 годы, которую проведет Международный валютный фонд,

Об этом сообщили европейские чиновники, осведомленные с ходом переговоров, пишет Reuters.

Механизм кредита для Киева, базирующийся на денежных остатках замороженных российских активов, предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 10 сентября.

Предполагается, что этот инструмент поможет Украине профинансировать военные расходы.

Погашение кредита будет происходить только после того, как Украина получит репарации от россии по мирному соглашению.

Около 210 млрд евро российских активов хранятся в Европе, преимущественно в центральном бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Из них 175 млрд евро уже перешли в денежную форму и могут стать основой для нового кредитного инструмента. Впрочем, прежде чем запускать «репарационный кредит», ЕС планирует погасить прошлогодний кредит G7 в размере 45 млрд евро. После этого для нового механизма будет оставаться примерно 130 млрд евро, отмечают три источника, близкие к переговорам.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что окончательный размер кредита будет определен после выводов МВФ о потребностях Украины в финансировании. Пока конкретных договоренностей нет.

Еврокомиссия работает над механизмом, который позволит использовать замороженные российские активы без их конфискации, поскольку для многих правительств ЕС и Европейского центробанка это принципиальный вопрос.

Ожидается, что схема репарационного кредита будет предусматривать создание специальной структуры, получающей средства от Euroclear в обмен на безкупонные облигации, выпущенные Еврокомиссией под гарантии ЕС и, вероятно, правительств стран G7.

Напомним, ранее сообщалось , что Европейский Союз разрабатывает новый механизм помощи Украине с использованием замороженных российских активов. Речь идет о «репарационном кредите», который будет погашен, когда Украина получит от россии репарации за ущерб, причиненный во время полномасштабной войны.

