Глава Минэкономики Украины спрогнозировал рост ВВП в 2025 году (цифры)

Казна и Политика
19
Глава Минэкономики Украины спрогнозировал рост ВВП в 2025 году (цифры)
Глава Минэкономики Украины спрогнозировал рост ВВП в 2025 году (цифры)
Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2025 году возрастет на 2%. Такие ожидания высказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Ранее Минэкономики и правительство прогнозировали рост на 2,7%.
«В этом году ожидаем рост ВВП на 2%, в том числе благодаря промышленности, производству, энерго- и агросектору».
Об этом сообщил Алексей Соболев по результатам встречи в Нью-Йорке с ключевыми инвесторами публичных рынков, среди которых Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard и HSBC.
На встрече речь шла о ключевых отраслях для привлечения инвестиций, а также о работе Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, который уже получил стартовый капитал в $150 млн от DFC и правительства Украины, что открывает новые возможности для инвесторов.
Госстат на прошлой неделе сообщил, что рост реального ВВП Украины во втором квартале 2025 года замедлился до 0,8% с 0,9% в первом квартале.
НБУ в июле снизил ожидания роста экономики Украины в этом году до 2,1% с 3,1% в апрельском макроэкономическом прогнозе.
Нацбанк прогнозирует на следующий год рост ВВП 2,3%, тогда как правительство — 2,4%.
По данным Госстата, в 2024 году рост ВВП Украины замедлился до 2,9% с 5,5% в 2023 году после падения на 28,8% в 2022-м — первого года полномасштабной российской агрессии.
Ранее ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Украины на 2025 год. В настоящее время ожидается рост ВВП на уровне 2,5% вместо ранее прогнозируемых 3,3%. Об этом сообщается в прогнозе банка за сентябрь 2025 года.
Снижение прогноза связано с высокой неопределенностью из-за войны россии против Украины. Но при условии прекращения боевых действий и запуска послевоенного восстановления, ЕБРР оставил без изменений прогноз на 2026 год на уровне 5%.
Напомним, Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа. «Оборона стоит огромных финансовых ресурсов в нашей стране. И эта цена растет», — заявила Пидласа.
По ее словам, год назад 1 день войны стоил украинскому бюджету $140 млн, сейчас война стоит $172 млн каждый день. В то же время, в прошлом году россия потратила $150 млрд на войну с Украиной.
