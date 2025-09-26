Где и какие драгоценные камни добывают в Украине Сегодня 19:33 — Мир

По данным Национальной академии наук, в недрах Украины несколькими поколениями геологической службы разведано 8 месторождений и выявлено около 300 проявлений 40 видов ювелирного и ювелирно-производственного камня.

Все они, а также месторождения и рудопроявления декоративного камня сосредоточены в недрах четырех геологических структур: Украинского щита, Карпатской горной системы, Крымских гор и Днепровско-Донецкой впадины.

Какие драгоценные камни есть в Украине

Среди самых популярных или самых распространенных драгоценных камней, залежи которых есть в нашей стране, можно выделить следующие:

Топаз — кристаллы встречаются в различных геологических образованиях Приазовья, пегматитах Корсунь-Новомиргородского плутона, гранитах, метасоматитах и ​​пегматитах Северо-Западного района Украинского щита. Берилл — установлен в пегматитах Приазовья и Северо-Западном районе Украинского щита. Дымчатый кварц, морион — Волынское месторождение. Горный хрусталь — месторождения и проявления кристаллов прозрачного кварца известны внутри Украинского щита, Донбасса, Крыма и Карпат. Крупнейшее среди них в настоящее время — Волынское месторождение. Опал — основные залежи находятся в недрах двух геологических структур — Украинского щита и Карпат. Гранат — наибольшие залежи сосредоточены в гранитах и ​​метаморфических породах Украинского щита. Аметист — залежи этого минерала во многих местах Украины, в частности, на Криворожье и Волыни. Фенакит — в Приазовье (мелкие кристаллы) и в камерных пегматитах Волыни. Корунд — Приазовье, Побужье и Коростенский плутон. Гематит-кровавик — единичные пункты нахождения этого ювелирного камня зафиксированы в Криворожском бассейне, хотя запасы его не установлены. Иризирующие полевые шпаты — рудопроявления и месторождения, в частности лабрадора, находятся на Волыни (Житомирская обл.) и в пределах Корсунь-Новомиргородского плутона (Черкасская обл.). Железистые кварциты есть в нескольких местах Украины, но больше всего в Криворожском бассейне. Тигровый, кошачий, соколиный глаз — эта группа цветного камня наиболее распространена в Криворожском бассейне. Нефрит — этот известный на Востоке камень сравнительно недавно найден среди тремолитовых сланцев и тремолитов в одном из карьеров Криворожского бассейна. Пирофиллит — значительные его залежи есть в двух месторождениях — Курьяновском и Нагорнянском (Житомирская обл.). Мраморный оникс — наиболее перспективным на его залежи является Среднее Приднестровье, где обнаружено более 10 рудопроявлений. Родонит — ныне два месторождения этого розового поделочного камня — (в Чивчинских горах (Прилуцкое) и в Раховском массиве). Халцедон и агаты — обнаружены в различных структурах Криворожского бассейна, а также в вулканических породах Закарпатья, Карадага и базальтах на западе Волыни. Яшма — разные генетические типы яшмы и яшмоподобных пород известны на Украинском щите, в Крыму, Донбассе, Закарпатье. Обсидиан — перспективные рудопроявления этого камня обнаружены среди вулканогенно-осадочных пород Выгорлат-Гутинской гряды (Закарпатье). Окаменевшее дерево — на территории Украины окаменевшее дерево найдено в окрестностях г. Львова, пгт Завалля (Кировоградская обл.), г. Могилев-Подольский на Днестре, а также в некоторых пунктах Донбасса. Квардит — в Жолторечненском месторождении (Криворожье). Янтарь — сосредоточенный преимущественно на севере Ровенской, Волынской и Житомирской областей, образуя так называемый «янтарный треугольник». Декоративные камни — наиболее уникальные месторождения декоративного камня сосредоточены в пределах Украинского щита, занимающего площадь более 200 тыс. км 2 и являющегося третьим по размеру горнорудным регионом Европы.

Общие мировые ресурсы серебра оцениваются в 1300—1400 тысяч тонн, из которых подтвержденные запасы составляют 600 тысяч тонн. Основные запасы серебра сосредоточены в следующих странах:

Польша — 66 000 тонн;

США — 53 000 тонн;

Мексика — 45 000 тонн.

