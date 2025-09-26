Где и какие драгоценные камни добывают в Украине
По данным Национальной академии наук, в недрах Украины несколькими поколениями геологической службы разведано 8 месторождений и выявлено около 300 проявлений 40 видов ювелирного и ювелирно-производственного камня.
Все они, а также месторождения и рудопроявления декоративного камня сосредоточены в недрах четырех геологических структур: Украинского щита, Карпатской горной системы, Крымских гор и Днепровско-Донецкой впадины.
Какие драгоценные камни есть в Украине
Среди самых популярных или самых распространенных драгоценных камней, залежи которых есть в нашей стране, можно выделить следующие:
- Топаз — кристаллы встречаются в различных геологических образованиях Приазовья, пегматитах Корсунь-Новомиргородского плутона, гранитах, метасоматитах и пегматитах Северо-Западного района Украинского щита.
- Берилл — установлен в пегматитах Приазовья и Северо-Западном районе Украинского щита.
- Дымчатый кварц, морион — Волынское месторождение.
- Горный хрусталь — месторождения и проявления кристаллов прозрачного кварца известны внутри Украинского щита, Донбасса, Крыма и Карпат. Крупнейшее среди них в настоящее время — Волынское месторождение.
- Опал — основные залежи находятся в недрах двух геологических структур — Украинского щита и Карпат.
- Гранат — наибольшие залежи сосредоточены в гранитах и метаморфических породах Украинского щита.
- Аметист — залежи этого минерала во многих местах Украины, в частности, на Криворожье и Волыни.
- Фенакит — в Приазовье (мелкие кристаллы) и в камерных пегматитах Волыни.
- Корунд — Приазовье, Побужье и Коростенский плутон.
- Гематит-кровавик — единичные пункты нахождения этого ювелирного камня зафиксированы в Криворожском бассейне, хотя запасы его не установлены.
- Иризирующие полевые шпаты — рудопроявления и месторождения, в частности лабрадора, находятся на Волыни (Житомирская обл.) и в пределах Корсунь-Новомиргородского плутона (Черкасская обл.).
- Железистые кварциты есть в нескольких местах Украины, но больше всего в Криворожском бассейне.
- Тигровый, кошачий, соколиный глаз — эта группа цветного камня наиболее распространена в Криворожском бассейне.
- Нефрит — этот известный на Востоке камень сравнительно недавно найден среди тремолитовых сланцев и тремолитов в одном из карьеров Криворожского бассейна.
- Пирофиллит — значительные его залежи есть в двух месторождениях — Курьяновском и Нагорнянском (Житомирская обл.).
- Мраморный оникс — наиболее перспективным на его залежи является Среднее Приднестровье, где обнаружено более 10 рудопроявлений.
- Родонит — ныне два месторождения этого розового поделочного камня — (в Чивчинских горах (Прилуцкое) и в Раховском массиве).
- Халцедон и агаты — обнаружены в различных структурах Криворожского бассейна, а также в вулканических породах Закарпатья, Карадага и базальтах на западе Волыни.
- Яшма — разные генетические типы яшмы и яшмоподобных пород известны на Украинском щите, в Крыму, Донбассе, Закарпатье.
- Обсидиан — перспективные рудопроявления этого камня обнаружены среди вулканогенно-осадочных пород Выгорлат-Гутинской гряды (Закарпатье).
- Окаменевшее дерево — на территории Украины окаменевшее дерево найдено в окрестностях г. Львова, пгт Завалля (Кировоградская обл.), г. Могилев-Подольский на Днестре, а также в некоторых пунктах Донбасса.
- Квардит — в Жолторечненском месторождении (Криворожье).
- Янтарь — сосредоточенный преимущественно на севере Ровенской, Волынской и Житомирской областей, образуя так называемый «янтарный треугольник».
- Декоративные камни — наиболее уникальные месторождения декоративного камня сосредоточены в пределах Украинского щита, занимающего площадь более 200 тыс. км2 и являющегося третьим по размеру горнорудным регионом Европы.
Ранее мы писали, что основные регионы распространения серебра в Украине — это Закарпатье, Донбасс, в меньшей степени Украинский щит.
Общие мировые ресурсы серебра оцениваются в 1300—1400 тысяч тонн, из которых подтвержденные запасы составляют 600 тысяч тонн. Основные запасы серебра сосредоточены в следующих странах:
- Польша — 66 000 тонн;
- США — 53 000 тонн;
- Мексика — 45 000 тонн.
